INFORTUNIO ROMAGNOLI / Risentimento muscolare alla coscia sinistra per il difensore del Milan, entra Musacchio

Infortunio Romagnoli, il difensore del Milan si è procurato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto è entrato Mateo Musacchio con Leonardo Bonucci che slitta a sinistra.

08 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Romagnoli - La Presse

L'infortunio di Alessio Romagnoli ha costretto Gennaro Gattuso a inserire in campo Mateo Musacchio dopo appena cinque minuti dall'inizio di Milan Sassuolo. Il difensore centrale argentino ex Villarreal si è schierato sul centro destra della difesa a quattro con Leonardo Bonucci che è scivolato a sinistra dove prima giocava il calciatore uscito per infortunio. Mateo Musacchio è arrivato in estate dal sottomarino giallo per una cifra vicina ai diciotto milioni di euro su precisa indicazione di Vincenzo Montella allora allenatore della squadra meneghina. Col cambio di panchina il ragazzo però ha trovato sempre meno spazio soprattutto per il passaggio della difesa da tre a quattro. Nelle ultime dodici partite col Milan ha giocato appena sei minuti, entrato in campo nel finale della sfida contro il Chievo Verona. Per trovare l'ultima gara giocata per novanta minuti bisogna tornare indietro al 23 dicembre quando il Milan incassò una pesante sconfitta 2-0 in casa contro l'Atalanta.

RISENTIMENTO MUSCOLARE ALLA COSCIA SINISTRA

Inizia in salita la sfida Milan Sassuolo per i rossoneri. Gennaro Gattuso ha infatti perso dopo cinque minuti per infortunio Alessio Romagnoli. Il difensore centrale è uscito dal rettangolo verde di gioco per un risentimenti muscolare alla coscia sinistra. Probabilmente si tratta di un riacutizzarsi di qualcosa già accusato in settimana, visto che era sceso in campo con un'evidente fasciatura proprio all'articolazione in questione. Il difensore centrale sarà sottoposto ad esami strumentali del caso con ogni probabilità in settimana. Il rischio per Gennaro Gattuso è quello di perdere per questo rush conclusivo di campionato e forse addirittura per la finale di Coppa Italia un calciatore in grado di fare la differenza. Alessio Romagnoli col ritorno della difesa a quattro è cresciuto davvero moltissimo, dimostrando di essere uno degli interpreti del ruolo più importanti di tutta la categoria.

