Infortunio Candreva / Problema al collo del piede sinistro per il calciatore dell'Inter

Infortunio Candreva, problema al collo del piede sinistro per l'esterno dell'Inter Luciano Spalletti. Contro il Torino entra in campo il brasiliano Rafinha arrivato a gennaio.

08 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Candreva - La Presse

Al posto dell'infortunato Antonio Candreva entra in campo Rafinha. Luciano Spalletti stava preparando il cambio già da prima con l'intenzione però di togliere Borja Valero per poi cambiare idea in base a precise indicazioni dello staff tecnico. Rafinha si è posizionato a destra per una decina di minuti prima che proprio Luciano Spalletti decidesse di togliere anche l'ex Fiorentina per mandare in campo Karamoh spostando così questo a destro e riposizionando Rafinha al ruolo più congeniale per lui di trequartista. Mancano ormai una ventina di minuti alla fine di Torino Inter e i nerazzurri hanno assolutamente bisogno di fare punti. Staremo a vedere se riusciranno a farli anche grazie a queste sostituzioni. La Roma ieri ha perso e dopo giocherà la Lazio, l'occasione per diventare terzi è troppo importante per farsela scappare anceh se il tempo passa e il rischio è quello di non riuscire ad ottenere i tre punti.

PROBLEMA AL COLLO DEL PIEDE SINISTRO

Antonio Candreva è stato costretto a uscire ancora una volta dal campo a testa bassa, oggi però a una prestazione negativa si aggiunge anche un infortunio. Il calciatore infatti aveva preso un paio di pestoni che l'hanno costretto all'ora di gioco ad accomodarsi in panchina. Immediata è stata l'applicazione sul collo del piede sinistro del ghiaccio su precisa indicazione del medico sociale dell'Inter, per evitare che l'articolazione si gonfiasse più del dovuto. La sensazione è che non si tratti di nulla di grave, ma il calciatore è stato costretto a fermarsi per evitare che il problema potesse diventare qualcosa di serio. Sarà valutato nelle prossime ore se necessario l'intervento più o meno degli esami strumentali, decisivo sarà il gonfiore che potrebbe rendere necessario aspettare del tempo. Ancora una volta Antonio Candreva ha deluso, provando un paio di interessanti conclusioni da fuori ma senza riuscire mai a pungere.

© Riproduzione Riservata.