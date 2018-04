Maratona di Roma 2018/ Streaming video e diretta tv: il percorso e i favoriti

Maratona di Roma 2018: le informazioni sul percorso di questa edizione, gli orari e i partecipanti "top" che si presenteranno al via della 24esima edizione della kermesse capitolina

Maratona di Roma 2018, uno scatto dalle precedenti edizioni (Archivio)

È quasi tutto pronto in vista della Maratona di Roma 2018, l’oramai tradizionale appuntamento capitolino che oggi porta nelle strade della Città Eterna alcuni dei migliori podisti del mondo: giunta alla sua 24esima edizione, la kermesse trasformerà infatti Roma in una gigantesca pista da running con un numero record di iscritti, tra nomi noti del panorama internazionale e semplici amatori: stando a quanto comunicato dagli organizzatori, saranno oltre 14mila i partecipanti alla gara con una leggerissima prevalenza dei podisti italiani, mentre il plotone di atleti provenienti da tutto il mondo (sono 130 infatti i Paesi che saranno rappresentati) è di circa 6400 unità. E, come nei precedenti appuntamenti, protagonisti della Maratona di Roma saranno anche gli atleti disabili: quest’anno tuttavia, accanto ad alcuni nomi noti del circuito wheelchair non ci sarà Alex Zanardi, vero mattatore delle strade della Capitale in passato e che sarà impegnato con le gare di qualificazione alle prossime Paralimpiadi di Tokyo.

IL PERCORSO E I FAVORITI

La 24esima edizione della Maratona di Roma (la cui partenza è fissata per le ore 8.40) si snoderà ancora una volta attraverso alcuni dei punti più suggestivi della Capitale: durante i canonici 42,195 km i partecipanti, partendo dai Fori Imperiali, passeranno anche per Piazza Venezia e successivamente per il Teatro Marcello, facendo poi tappa anche per la Basilica di San Pietro e altri importanti siti di interesse storico: ovviamente, come nelle precedenti edizioni, anche il traguardo è fissato presso i Fori Imperiali, nei pressi del Colosseo: l’organizzazione ha stabilito che il tempo massimo per completare il percorso sarà di 7 ore e 30 minuti, mentre il riferimento cronometrico per gli atleti professionisti sarà ancora il fatidico 2:07:17 fatto segnare nell’edizione 2009 dal kenyano Benjamin Kitpoo Kolum nell’edizione del 2009. Quest’anno, nella corsa sponsorizzata da Acea, i principali top runner nella categoria maschile saranno soprattutto Kipchuma e Birhanu (facenti parte della pattuglia del Kenya ed Etiopia) assieme anche agli altri due etiopi Debela e Gonfa e allo statunitense Eggleston. A proposito dell’albo doro, invece, è ancora il Kenya a dominare, con 13 successi tra gli uomini e 3 fra le donne, mentre l’Etiopia segue con 6 affermazioni maschili e 7 femminili. Tra le donne, invece, le favorite sono la kenyana Chota Tusa e le due rivali etiopi, Cherop e la Tanui: e alcuni di questi atleti sono stati protagonisti, negli scorsi giorni, della presentazione ufficiale dei partecipanti top, tenutasi presso il Crowne Plaza Hotel di Roma.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA GARA

Per quanto riguarda la copertura televisiva della Acena Maratona di Roma 2018, l’evento sarà trasmesso in diretta su Raisport a partire dalle 8.30 fino alle 12.30, oltre che in live streaming sul sito www. raisport.rai.it ma gli highlights della gara verranno trasmesse in vari spazi informativi anche sul bouquet satellitare di Sky.

