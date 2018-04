Matera Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Lucani a caccia della giusta continuità per il quarto posto

08 aprile 2018 Stefano Belli

Matera, sfida interna al Rende (foto LaPresse)

Matera-Rende, diretta dal signor Gariglio di Pinerolo, domenica 8 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. E' stata una settimana dura per entrambe le squadre. Il Matera è caduto di misura sul campo del Trapani ed ha compiuto un nuovo passo indietro nella corsa ai play off, pur mantenendo il quarto posto in classifica, ormai però tallonato dal Monopoli a due lunghezze di distanza e soprattutto dalla Juve Stabia, distante un solo punto e con una partita in meno disputata rispetto al Matera.

Dall'altra parte, il Rende ha subito la terza sconfitta consecutiva con il punteggio di zero a uno e sembra ormai in caduta libera. Per i calabresi, che erano in lotta per il quarto posto sino a poche settimane fa, sono ora solo tre i punti di vantaggio da gestire per restare in zona play off. Soprattutto, il club vive la polemica delle dimissioni annunciate dal patron Fabio Coscarella, che ha riportato la squadra ad alti livelli ma si è detto non disposto a proseguire senza poter attuare il progetto della costruzione dello stadio, il nuovo Marco Lorenzon. A Matera si capirà se i calabresi credono nei play off o si sentono già appagati dalla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MATERA RENDE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera. I padroni di casa lucani schiereranno Tonti tra i pali, Salandria sull'out difensivo di destra e Di Sabatino sull'out difensivo di sinistra, con De Franco e l'uruguagio Buschiazzo Morel impiegati come difensori centrali. Urso e Maimone saranno schierati come playmaker arretrati di centrocampo, mentre Di Livio, Tiscione e Sartore saranno gli incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Casoli. Risponderà il Rende con Cuomo, Sanzone e Porcaro titolari nella difesa a tre schierata davanti all'estremo difensore De Brasi. Ai lati del marocchino Laaribi si muoveranno a centrocampo Gigliotti e Franco, mentre Viteritti sarà impiegato come esterno di fascia destra e Marchio sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, al fianco di Rossini ci sarà l'argentino Actis Goretta.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà opposti, come moduli prescelti dai due allenatori, il 4-2-3-1 per il Matera allenato da Gaetano Auteri ed il 3-5-2 per il Rende guidato in panchina da Bruno Trocini. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Marco Lorenzon ha visto il Rende imporsi con un netto due a zero, con una doppietta dell'attaccante argentino Actis Goretta. C'è un unico precedente di campionato tra i professionisti a Matera tra le due squadre: quello relativo al campionato di Serie C/1 1980/81, il 5 aprile 1981 le due squadre pareggiarono senza reti in casa dei lucani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei lucani proposta ad una quota di 1.83 da Bet365 l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.25 da Eurobet e il successo in trasferta della formazione calabrese quotato 4.50 da William Hill. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.35 e 1.53 l'over 2.5 e l'under 2.5.

