Mestre Vicenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

08 aprile 2018 Fabio Belli

Vicenza, sfida al Mestre (foto LaPresse)

Mestre-Vicenza, diretta dal signor Cudini di Fermo, domenica 8 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. L'arrivo di Franco Lerda in panchina ed il pareggio ottenuto nel recupero in casa contro la Fermana rappresentano un primo passo avanti per il Vicenza alla ricerca di una salvezza che avrebbe del miracoloso, con i biancorossi che hanno agganciato all'ultimo posto in classifica il Fano (contro il quale dovrebbero disputare i play out se il campionato finisse oggi) e che vedono comunque il Santarcangelo terzultimo lontano una sola lunghezza.

Pesano per i berici i quattro punti di penalizzazione per irregolarità amministrative subiti, senza considerare la spada di Damocle di nuove sanzioni che potrebbero arrivare. Dall'altra parte, due pareggi consecutivi contro Padova e Renate per un Mestre che al settimo posto, seppur con pochi punti di vantaggio rispetto alle più immediate inseguitrici, spera più che mai di presentarsi da neopromosso ai nastri di partenza dei play off. La continuità di rendimento degli arancioneri è stata eccellente in questo campionato e gli spareggi per la Serie B sarebbero un traguardo prestigioso e giusto per la qualità espressa in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE VICENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Piergiovanni Mecchia di Portogruaro, sede delle partite interne del Mestre in questo campionato. I padroni di casa schiereranno Favaro tra i pali, Gritti, Politti e Boffelli titolari nella difesa a tre, mentre Lavagnoli sarà l'esterno di fascia destra e Fabbri l'esterno di fascia sinistra. A centrocampo spazio per vie centrali per Casarotto e Zecchin, in attacco partiranno dal primo minuto Beccaro, Martignago e Sottovia. Risponderà il Vicenza con Valentini in porta e Malomo, Milesi e Crescenzi schierati dal primo minuto nella difesa a tre biancorossa. Romizi, De Giorgio e Giraudo saranno i centrali di centrocampo, mentre il macedone Jakimovski sarà l'esterno di fascia destra e Bianchi l'esterno di fascia sinistra. In attacco spazio a Giorno e a Giacomelli, quest'ultimo autore del gol del pareggio vicentino nell'ultimo match interno contro la Fermana.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 3-4-3 per il Mestre allenato da Mauro Zironelli, 3-5-2 per il Vicenza guidato in panchina da Franco Lerda. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Romeo Menti di Vicenza ha visto i mestrini imporsi con un perentorio due a zero, reti decisive messe a segno da Beccaro e Neto Pereira, entrambe nella seconda frazione di gioco. Si tratta dell'unico precedente recente tra le due formazioni, col Vicenza spesso negli anni protagonista in Serie A e in Serie B e il Mestre, nelle sue varie denominazioni, mai andato oltre la terza serie.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei mestrini proposta ad una quota di 1.89 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.20 da William Hill e il successo in trasferta della formazione vicentina quotato 4.80 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 quota rispettivamente 2.30 e 1.55 l'over 2.5 e l'under 2.5.

