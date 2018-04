Michael Goolaerts, infarto e caduta alla Parigi-Roubaix/ Video ultime notizie: rianimato dall'arresto cardiaco

Michael Goolaerts, infarto e caduta alla Parigi-Roubaix: video. Il ciclista è stato rianimato dall'arresto cardiaco a bordo strada e poi ricoverato d'urgenza. Le ultime notizie

08 aprile 2018 Silvana Palazzo

Michael Goolaerts, caduta e arresto cardiaco in gara (Foto: da Twitter)

Paura alla Parigi-Roubaix, quando Michael Goolaerts è caduto a terra nel settore 28 di pavé, fra Viesly e Briastre, ed è stato rianimato a bordo strada. Un grave incidente per il ciclista belga, che avrebbe avuto un arresto cardiaco in bicicletta finendo poi a terra. Immediato l’intervento dei soccorsi, che lo hanno rianimato con il defibrillatore e lo hanno inurbato prima di portarlo in ospedale. Il 23enne è stato portato via in elicottero. Dalle immagini trasmesse dalla tv francese è stato possibile vedere il momento in cui i medici hanno effettuato un massaggio cardiaco a Goolaerts ai margini della carreggiata. La squadra mantiene il massimo riserbo sulle sue condizioni, ma intanto la tv olandese Nos e quella belga Sporza sostengono che il corridore sia stato vittima di un malessere e di un arresto cardiaco dopo il quale si è verificata la caduta. Infatti Michiel Elijzen, manager del team Veranda Willems Crelan, ha parlato alla tv olandese di «arresto cardiaco e perdita temporanea di coscienza».

MICHAEL GOOLAERTS, CADUTA E ARRESTO CARDIACO IN GARA

Parigi-Roubaix, la “classica monumento” del ciclismo su strada, col fiato sospeso: mancavano 125 chilometri al traguardo quando Michael Goolaerts è stato trovato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito serie, immediato il ricovero d’urgenza a Lille. Il ciclista della squadra belga Vérandas Willems-Crelan è stato trovato disteso a terra nei pressi di Viesly. «È stato preso in gravi condizioni dai servizi di emergenza e di chirurgia cardiovascolare», ha dichiarato una fonte dei vigili del fuoco francesi all’agenzia AFP, senza fornire ulteriori dettagli. Il belga avrebbe anche perso più volte conoscenza nel tragitto verso l’osopedale, ma questo è un dettaglio che però non è stato confermato dal suo team. La sua squadra si è limitata a comunicare il ricovero. Quel che conta è che fortunatamente Michael Goolaerts sia arrivato vivo in ospedale.

Michael Goolaerts trasportato d'urgenza in ospedale: ha sofferto un arresto cardiaco dopo una brutta caduta alla #ParisRoubaix#EurosportCICLISMO | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/pr9w39MMrY — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 8 aprile 2018

Il ciclista belga Michael #Goolaerts rianimato in pista alla Paris-Roubaix pic.twitter.com/ccnn1wmQI7 — Leggo (@leggoit) 8 aprile 2018

BREAKING : rider Michael Goolaerts had a cardiac arrest and is on the way to the hospital #ParisRoubaix2018 #Goolaerts pic.twitter.com/o01lrbSp99 — TSR (@Snowman33000) 8 aprile 2018

© Riproduzione Riservata.