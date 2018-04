Milan Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo della 31^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 8 aprile)

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Milan-Sassuolo, LaPresse

Milan Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Pairetto; la partita si gioca alle ore 20.45 di oggi, domenica 8 aprile, essendo il posticipo della 31^ giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Il Milan dovrà cercare di ripartire dopo avere ottenuto un solo punto nelle ultime due partite, che forse hanno messo fine alle ambizioni rossonere di raggiungere il quarto posto. Si sapeva che la rimonta sarebbe stata molto difficile, il cammino con Gennaro Gattuso resta ottimo ma adesso servirebbe davvero un’impresa: in ogni caso non si deve abbassare la tensione, sia per tenere accesa la speranza sia perché bisogna comunque tenere a bada le squadre che seguono, infine perché il Milan deve ancora giocarsi un importante traguardo stagionale, cioè la finale di Coppa Italia.

MILAN SASSUOLO, DIRETTA LIVE

Il Sassuolo è reduce invece da due pareggi, anche se quello imposto al Napoli ha dato indicazioni certamente più positive a Beppe Iachini rispetto a quello acciuffato in extremis contro il Chievo: momento comunque abbastanza positivo per i neroverdi, che adesso vedono più vicina la salvezza. Resta ancora da risolvere il problema più grave che affligge questa squadra fin dall’inizio della stagione, cioè la difficoltà di fare gol. L’obiettivo è comunque chiaro: proseguire la striscia di risultati positivi per avvicinare la salvezza e togliersi pure la soddisfazione di ottenere un risultato di prestigio a San Siro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Sassuolo sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 20.45: l’appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Meazza anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Milan Sassuolo. Per Gennaro Gattuso poche novità: in porta Donnarumma, davanti a lui i centrali Bonucci e Romagnoli oltre a Calabria terzino destro e Rodriguez a sinistra. Anche a centrocampo dovrebbe essere tutto chiaro, con il rientro di Biglia come regista fra le mezzali Kessiè e Bonaventura. Il dilemma è in attacco: stavolta potrebbe essere André Silva il titolare fra le due ali, che come sempre saranno Suso e Calhanoglu. Più problemi per Beppe Iachini, che deve fare i conti con le squalifiche di Magnanelli e Adjapong: modulo 3-5-2, in difesa dovrebbero esserci Dell’Orco, Acerbi e Peluso davanti a Consigli; esterno destro Lirola, a sinistra è favorito Rogerio, mentre in mediana dovrebbe esserci Missiroli al fianco di Sensi e Mazzitelli; infine l’attacco, dove la coppia di titolari dovrebbe essere formata da Babacar e Politano.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Milan e Sassuolo, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia ai rossoneri di Gennaro Gattuso: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Milan infatti pagherebbe 1,45 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Sassuolo, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 7,00 per chi osasse con i neroverdi. Quota intermedia ma comunque interessante infine per il pareggio: il segno X è proposto a 4,25.

