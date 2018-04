Milano Marathon 2018/ Streaming video e diretta tv: il percorso di quest'anno e i record da battere

Milano Marathon 2018: le informazioni sul percorso, gli orari e i partecipanti al via della classica maratona meeghina che quest'anno taglia il prestigioso traguardo delle 18 edizioni

Milano Marathon, uno scatto dalle precedenti edizioni (Archivio)

La Milano Marathon 2018 prenderà il via oggi alle ore 9 e la 18esima edizione della kermesse podistica meneghina promette, come nei precedenti appuntamenti, fuochi d’artificio e la partecipazione di alcuni top runner noti agli appassioni del mondo della corsa. Al pari delle precedenti edizioni, quella che alcuni anni fa era conosciuta anche come Milano City Marathon e che è oramai uno degli eventi primaverili più attesi nel capoluogo lombardo è pronta ad accogliere non solo alcuni degli atleti più forti di tutto il mondo e che hanno deciso di prediligere questa gara a scapito della contemporanea Maratona che si tiene a Roma, ma anche alcuni partecipanti VIP e un vero e proprio “percorso musicale” con tanto di palchi disseminati lungo tutto il tracciato cittadino e che permetteranno a diversi artisti di esibirsi. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti: agonismo, spettacolo e anche divertimento per tutti gli atleti amatoriali che vogliono cimentarsi con i fatidici 42,195 km che, nel loro snodarsi nel cuore di Milano, toccheranno alcuni dei luoghi simbolo della città. Inoltre, a margine della corsa sarà allestito ancora il Marathon Village all’interno del quartiere City Life e anche il Mico LAB, dove ritirare le pettorine.

IL PERCORSO E I RECORD

La 18esima edizione della Milano Marathon, che quest’anno avrà come slogan “Run Fast” dal momento che si tratta della 42 chilometri più veloce di Italia, si snoderà nel suo percorso a partire dal suggestivo scenario di Corso Venezia, dove pure faranno ritorno i protagonisti per tagliare il traguardo: ovviamente tutto pianeggiante, il circuito (mostrato attraverso una video-grafica sul profilo Instagram della kermesse) porterà i partecipanti a passare accanto ad alcuni degli scorci più belli della città meneghina, tra cui l’immancabile Duomo e il Teatro alla Scala, come pure anche l’Arco della Pace e il Castello Sforzesco. Insomma, il classico percorso ad anello con appena pochissimi chilometri di pavè e che quindi, proprio per la sua conformazione, è adatto soprattutto ai velocisti che, non a caso, potrebbero puntare a battere il record fatto segnare proprio l’anno scorso. Infatti, nell’edizione 2017, il kenyano Edwin Kipngetich Koech aveva bloccato il cronometro con un ottimo 2:07:13, completando inoltre quello che è un poker tutto firmato Kenya negli ultimi quattro anni. Tra le donne, invece, si riparte deal 2:29:52 registrato da un’altra kenyana, Sheila Chepkech, vincitrice dell’anno scorso: tuttavia, in questo caso, il primato nella Milano Marathon appartiene invece alla connazionale Margareth Okayo che nel lontano 2002 tagliò il traguardo con il record di 2:24:59.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA GARA

Infine, per quanto riguarda la diretta televisiva della Milano Marathon 2018, la 18esima edizione potrà essere seguita in esclusiva, per il terzo anno di seguito, su Fox Sports (canale 204 di Sky) con i commento tecnico dell’ex maratoneta olimpionico Stefano Baldini e della sua collega Lucilla Andreucci che affiancheranno Nicola Roggero in telecronaca a partire dalle ore 10: ovviamente, lo streaming video dell’evento sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma satellitare anche su pc e altri dispositivi mobili (tablet e smartphone) attraverso l’app di Sky Go, ma altri aggiornamenti live saranno disponibili sui profili social della stessa manifestazione (su Twitter: @milanomarathon).

© Riproduzione Riservata.