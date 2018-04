Monopoli Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Monopoli sempre più lanciato verso i play off

08 aprile 2018 Stefano Belli

Monopoli, match interno col Bisceglie (foto LaPresse)

Monopoli-Bisceglie, diretta dal signor Guida di Salerno, domenica 8 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà il posticipo che chiuderà il programma della domenica della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. L'ultima vittoria esterna sul campo del Rende ha lanciato il Monopoli nella corsa ad un posto nei play off da posizione privilegiata. Da quando Giuseppe Scienza è arrivato sulla panchina dei Gabbiani, il livello di rendimento si è avvicinato alla strepitosa partenza vissuta in questo campionato dai biancoverdi, mentre la crisi che era costata l'esonero a Massimiliano Tangorra aveva messo a rischio la partecipazione stessa agli spareggi per la Serie B.

Con dieci risultati utili nelle ultime dodici partite di campionato disputate, il Monopoli ha dimostrato di saper camminare con passo spedito in una classifica del girone C di Serie C molto corta ed aperta ad ogni sviluppo. Arriva a questo derby pugliese dopo un pareggio interno in un'altra sfida fratricida regionale il Bisceglie, uno a uno contro l'Andria che ha mantenuto i nerazzurri a tre punti dalla zona play off, ma soprattutto a nove lunghezze dalla zona play out. Un margine di sicurezza che rende sicuramente positiva la valutazione sulla stagione del Bisceglie, anche se per i nerazzurri l'ultimo periodo non è stato certo particolarmente brillante, con due sole vittorie nelle ultime dodici partite e cinque pareggi e una sconfitta nelle utime sei sfide.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI BISCEGLIE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. I Gabbiani padroni di casa schiereranno Bardini in porta e una difesa a tre composta da Ferrara, Benassi e Mercadante. Rota sarà l'esterno laterale di destra e Donnarumma l'esterno laterale di sinistra, mentre al fianco dell'argentino Scoppa nella zona centrale di centrocampo si muoveranno Mavretic e Paolucci. In attacco, ci sarà Genchi a far coppia con Saraò. Risponderà il Bisceglie con Crispino tra i pali, il bosniaco Markic al centro della difesa a tre affiancato da Petta e da Delvino, mentre il montenegrino Toskic nella zona centrale di centrocampo giocherà assieme a Risolo e a Prezioso. Il brasiliano Dentello Azzi sarà il titolare sulla fascia destra, col francese Giron che si muoverà sulla corsia laterale opposta. In attacco ci sarà il croato Jovanovic al fianco di D'Ursi.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti moduli speculari dai due allenatori, 3-5-2 sia per il Monopoli allenato da Giuseppe Scienza, sia per il Bisceglie guidato in panchina da Gianfranco Mancini. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi ha visto i nerazzurri padroni di casa imporsi con il punteggio di due a uno, reti di Petta e Jovanovic che ribaltarono il vantaggio ospite di Paolucci. Ultimo precedente a Monopoli datato 19 aprile 2015 nel campionato di Serie D, i Gabbiani si imposero in goleada con il punteggio di cinque a uno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei lucani proposta ad una quota di 2.00 da Eurobet l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.29 da Bet365 e il successo in trasferta della formazione calabrese quotato 3.80 da William Hill. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.25 e 1.58 l'over 2.5 e l'under 2.5.

