Motocross/ Gp Trentino 2018 info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Pietramurata)

Diretta motocross Gp Trentino 2018 info streaming video e tv a Pietramurata: orario e risultato live della quarta gara del Mondiale con Tony Cairoli (oggi 8 aprile).

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta motocross (LaPresse)

Oggi, domenica 8 aprile, è di nuovo protagonista il motocross, che sbarca in Italia e propone il Gran Premio del Trentino 2018, quarto atto del Mondiale Motocross sulla pista di Pietramurata. Siamo ormai entrati nel vivo della stagione, con l’auspicio che Tony Cairoli sia per l’ennesima volta grande protagonista, a maggior ragione considerando che questa sarà la prima delle tre gare italiane della stagione - poi ci sarà il Gp Lombardia ad Ottobiano il 17 giugno e il Gp Italia ad Imola il 30 settembre. Attualmente il siciliano è al comando della Classifica Mondiale Piloti con 141 punti, esattamente come l’olandese Jeffrey Herlings, con cui sta facendo percorso alla pari: tre vittorie e tre secondi posti a testa su sei manche, tutti gli altri sono già lontani a partire dal belga Clement Desalle, terzo con 103 punti, distacco decisamente pesante dopo i primi tre Gp stagionali. L’appuntamento dunque oggi è a Pietramurata, frazione del comune di Dro, naturalmente nella provincia di Trento, su una pista che misura 1660 metri.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP TRENTINO 2018 DI MOTOCROSS

Per seguire il Gran Premio del Trentino 2018 di motocross a Pietramurata l'appuntamento sarà almeno parzialmente in diretta tv su Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium -, che trasmetterà in tempo reale gara-2 della classe regina MXGP, di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player. Per gara-1 e per gli appuntamenti della MX2 bisognerà invece accontentarsi di repliche.

GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross, che saranno d’altronde quelli classici dei Gran Premi europei per la corsa di Pietramurata: nessun problema dunque per gli appassionati per seguire questa ricca giornata. Le due gare della classe MXGP avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10 italiane.

