Napoli Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida al San Paolo per la 31^ giornata di Serie A (oggi 8 aprile)

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli-Chievo, LaPresse

Napoli Chievo sarà diretta dall’arbitro Manganiello; la partita si gioca oggi, domenica 8 aprile, alle ore 15.00 allo stadio San Paolo per la 31^ giornata di Serie A. I riflettori saranno puntati naturalmente sui partenopei di Maurizio Sarri: in partite come questa è obbligatorio vincere per continuare il duello al vertice della classifica con la Juventus, che non sarà deciso solamente dalla sfida allo Stadium. Il Napoli dovrebbe avere già imparato la lezione con il pareggio di settimana scorsa in casa del Sassuolo, due punti persi che potrebbero costare molto caro ai partenopei: ecco perché la partita da oggi è da vincere, senza se e senza ma, se sotto al Vesuvio si vuole continuare a sperare nel terzo scudetto.

NAPOLI CHIEVO, DIRETTA LIVE

Il Chievo ultimamente ha mostrato qualche segnale di ripresa, anche se pure i gialloblù di Rolando Maran sono reduci da un beffardo pareggio con il Sassuolo: farsi raggiungere al 95’ quando si è pure in superiorità numerica non è mai una bella notizia, ma forse il peggio è passato per il Chievo, che ha vissuto un inverno disastroso e di conseguenza deve ancora lottare per conquistare una salvezza che fino a novembre sembrava garantita con ampio margine, come il Chievo ci ha abituato negli ultimi anni. Oggi servirebbe l’impresa: i veneti con il Napoli hanno già pareggiato all’andata, ma al San Paolo sarà ancora più difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Chievo sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 15.00: l’appuntamento è su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio San Paolo anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CHIEVO

Adesso analizziamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli Chievo. Le squalifiche di Albiol e Jorginho imporranno a Maurizio Sarri delle novità: in difesa Chiriches al fianco di Koulibaly davanti a Reina, in una retroguardia completata da Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo dovrebbe invece esserci Diawara con Allan e capitan Hamsik, per il quale però è bene conservare ancora un minimo di cautela. Nessun dubbio invece in avanti, con il solito tridente Callejon-Mertens-Insigne. Nel Chievo è squalificato Cacciatore, di conseguenza Rolando Maran dovrebbe proporre la linea difensiva con Tomovic, Gamberini, Bani e Gobbi davanti a Sorrentino. In mediana agirà la coppia Radovanovic-Hetemaj, come esterni invece sono favoriti Castro a destra e l’ex Giaccherini a sinistra. Infine l’attacco, dove al fianco di Inglese potrebbe agire Stepinski.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Napoli e Chievo, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia ai partenopei di Maurizio Sarri: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Napoli infatti pagherebbe 1,16 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Chievo, un sogno per i tifosi gialloblù ma anche per chi osasse scommetterci, visto che il segno 2 infatti raggiunge la quota di 18,00. Quota intermedia ma comunque decisamente alta infine per il pareggio: il segno X è proposto a 7,50.

