Pagelle/ Milan Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella partita per la trentunesima giornata della Serie A

Pagelle Milan Sassuolo, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Finisce 0-0 il primo tempo di Milano tra i rossoneri e il Sassuolo; Pairetto ha mandato le due squadre negli spogliatoi senza aver segnato nemmeno un gol, vediamo però le pagelle delle due squadre con migliore e peggiore della prima frazione a San Siro. Milan sicuramente più spumeggiante e intraprendente fin dalle prime battute. Ci ha provato prima Kessie con una conclusione ravvicinata di Kessie. Poi l'infortunio di Romagnoli, sostituito da Musacchio che si è reso pericoloso in mischia. Padroni di casa sempre pimpanti con le iniziative di Calhanoglu, da cui nascono diverse insidie per la retroguardia emiliana. L'unico squillo del Sassuolo ha la firma di Politano, Donnarumma non è perfetto ma para. Sassuolo chiuso dietro in questo primo tempo. Nella ripresa ci sarà da soffrire se non cambierà atteggiamento. Mister Gattuso sembra invece orientato a quache altro cambio per provare a spezzare l'equilibrio.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN 6,5 Serve qualcosa in più per bucare la difesa neroverde. Approccio alla gara ok, manca la giocata vincente. MIGLIORE MILAN Chalanoglu 6,5 E' sempre nel vivo dell'azione, come il compagno Suso. PEGGIORE MILAN Donnarumma 5,5 E' apparso un po' incerto su quella giocata di Politano. Non è di certo un periodo d'oro per il portiere del Milan. VOTO SASSUOLO 6 Sta facendo una gara difensiva, che bada poco allo spettacolo. Per ora funziona. MIGLIORE SASSUOLO Consigli 7 Ha dato sicurezza al reparto. Grande decisione nelle uscite, non ha compiuto veri e propri miracoli ma si sta rivelando un punto di forza dei suoi. PEGGIORE SASSUOLO Peluso 5,5 Un po' sofferente sulla manovra rossonera. Subisce gli attacchi di Suso, poi gli prende le misure.

