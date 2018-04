Pagelle/ Napoli Chievo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Chievo: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo allo stadio San Paolo nella trentunesima giornata del campionato di Serie A

08 aprile 2018 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Chievo, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Termina a reti bianche la prima frazione tra Napoli e Chievo, l'unica occasione è stata per Callejon che ha sprecato da due passi. Questi i voti dopo i pimi quaranatcinque minuti dei protagonisti in campo. Reina (6) pomeriggio di relax per lo spagnolo. Tonelli (6) non deve sbrigare situazioni particolari. Koulibaly (6) il senegalese sta vivendo un pomeriggio senza patemi. Hysaj (6) deve spingere di più sulla sua fascia. Mario Rui (6) il più attivo, deve calibrare meglio i cross. Allan (6) solita partita di lotta per il brasiliano. Diawara (6) deve sveltire la manovra, troppo scolastico. Hamsik (6) il capitano ci sta provando ma sbatte contro l'ottima difesa clivense. Callejon (5,5) spreca da due passi la rete del vantaggio. Mertens (5,5) in calo nelle ultime settimane, fatica a ritrovarsi. L.Insigne (6) alcune iniziative sono pregevoli, il più attivo del tridente. Passiamo ora al Chievo. Sorrentino (6) non deve sporcarsi i guantoni. Depaoli (5,5) anello debole del Chievo, non riesce a difendere. Tomovic (6,5) il migliore dei suoi dietro, non si passa dalle sue parti. Bani (6,5) conferma tutto il bene che si dice sul suo conto. Gobbi (6) prestazione accorta e determinata. N.Rigoni (6) aiuta la compagine a difendere bene. Radovanovic (6) combatte su ogni pallone senza tirare mai indietro il piede. Bastien (5,5) ha le qualità giuste per fare di più. Meggiorini (6) si vede più indietro che in avanti. Giaccherini (5,5) ex dal dente avvelenato, per ora non lascia tracce. Inglese (6) combatte solo contro tutti.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO DI NAPOLI CHIEVO

VOTO NAPOLI 6 - Giro palla troppo lento della compagine partenopea che sbatte contro la difesa clivense. MIGLIORE NAPOLI: L. INSIGNE 6 - In avanti è quello più lucido, alcune iniziative sono di pregevole fattura. PEGGIORE NAPOLI: CALLEJON 5,5 - Spreca da due passi la rete del vantaggio, errore pesante. VOTO CHIEVO 6,5 - Partita prettamente difensiva, il castello per ora regge e anche bene. MIGLIORE CHIEVO: TOMOVIC 6,5 - Dalle sue parti non si passa, prestazione di spessore. PEGGIORE CHIEVO: DEPAOLI 5,5 - Viene superato sistematicamente, deve crescere nella seconda frazione.

