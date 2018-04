Pagelle/ Torino Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo)

Pagelle Torino Inter: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo allo stadio Grande Torino per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

08 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Torino Inter, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni di Torino ed Inter sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. Nel corso della prima frazione i granata sembravano inizialmente in grado di portarsi immediatamente in vantaggio grazie ad un'ottima partenza aggressiva ma i nerazzurri, grazie ad Icardi, Candreva e Perisic, traversa colpita al 20', si rendono molto pericolosi. Le parate di Sirigu tengono a galla i padroni di casa che sbloccano la situazione un po' a sorpresa al 36' con Ljajic, servito da De Silvestri sul suggerimento di Belotti.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO DI TORINO INTER

VOTO TORINO (PRIMO TEMPO): 6,5 Parte bene per poi subire le iniziative avversarie ma si salva grazie al suo portiere e si porta in vantaggio in modo cinico. MIGLIORE TORINO (PRIMO TEMPO): SIRIGU 7 L'estremo difensore granata disinnesca alla grande ogni iniziativa ospite. PEGGIORE TORINO (PRIMO TEMPO): IAGO FALQUE 5 Il peggiore degli attaccanti granata con troppe scelte infelici. VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 5,5 Crea parecchio senza però riuscire a colpire e fatica a rispondere una volta sotto. MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): CANDREVA 6 Perde qualche possesso di troppo ma ha molta voglia di fare. PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): GAGLIARDINI 5 Troppo disordinato nel mezzo, rimedia pure un'ammonizione evitabile nell'unico minuto di recupero concesso.

