Pro Vercelli Novara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Novara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby piemontese importante per le due squadre che vanno a caccia della salvezza

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pro Vercelli Novara, Serie B 34^ giornata (Foto LaPresse)

Pro Vercelli Novara, partita che verrà diretta dall’arbitro Ghersini, si gioca alle ore 17:30 di domenica 8 aprile; è uno dei tre posticipi previsti in questo giorno per la 34^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Il derby del Piemonte è legato alla figura di Silvio Piola: entrambi gli stadi portano il suo nome, ma oggi siamo in casa dei bianchi che occupano il penultimo posto in classifica e devono recuperare sei lunghezze per evitare la retrocessione diretta e quantomeno guadagnarsi il diritto a giocare i playoff. Non sarà semplice, così come il compito che aspetta il Novara: provare a salvarsi direttamente. La possibilità di giocare lo spareggio rimane concreta: sono appena 2 i punti di vantaggio sulla coppia formata da Avellino e Cesena, e il rendimento dell’ultimo periodo non è certo stato positivo. Dunque in palio ci sono punti davvero importanti per entrambe, con la Pro Vercelli che naturalmente ha la maggiore urgenza di vincere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Novara sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare a pagamento: nello specifico questa partita è su Sky Calcio 4, con codice d’acquisto 414750 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Si potrà seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non richiede costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

La Pro Vercelli arriva dalla sconfitta interna contro il Perugia: un ko bruciante perché maturato negli ultimi cinque minuti della partita. Il periodo è pessimo: la squadra piemontese non vince da ben nove giornate, vero che ha perso solo tre volte ma non è comunque riuscita a fare il salto di qualità che avrebbe sperato. In più bisogna considerare che in questo lasso di tempo i gol realizzati sono stati appena cinque, e che solo in tre partite la squadra è riuscita a segnare (doppio 2-2, contro Cesena e Bari); il rendimento dell’attacco sta affondando una Pro Vercelli che dall’inizio del campionato ha rispettato la “regola” delle due vittorie per volta. Peccato che i periodi di astinenza siano durati rispettivamente sei, quattro, otto e appunto nove turni. Il Novara ha vinto contro il Cesena la seconda partita nelle ultime quattro, e dunque si è in qualche modo rilanciato; tuttavia il bilancio rimane a singhiozzo, perché nel girone di ritorno la squadra ha già collezionato sei sconfitte e ha otenuto due pareggi, dunque i punti sono 14 che non sono esattamente quelli che la società aveva auspicato. Il passo lento delle avversarie che seguono in classifica permette al Novara di mantenere la sua posizione di salvezza diretta, ma la corda non va tirata troppo; in trasferta la vittoria manca da tre giornate (tutte partite perse) e in generale ne è arrivata una tra fine novembre e oggi, dunque ci sarà bisogno anche di migliorare il rendimento fuori casa per evitare guai, magari a cominciare da questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI NOVARA

Gianluca Grassadonia dovrebbe confermare per la sua Pro Vercelli il solito 3-5-2: davanti al portiere Pigliacelli una linea comandata da Alcibiade e completata da Gozzi e Bergamelli, ma di fatto la difesa sarà a cinque perché Berra da un lato e capitan Bergamelli dall’altro dovranno abbassarsi molto quando la squadra non avrà il possesso del pallone. Altobelli e Pugliese sono le due mezzali che accompagneranno il lavoro di regia di Paghera o di Vives (i due sono in ballottaggio; davanti ci sarà sicuramente Reginaldo, Morra potrebbe prendersi la seconda maglia a scapito di uno tra Rovini e Massimiliano Gatto. Novara schierato con i due trequartisti: Di Mariano e Sciaudone a supporto della prima punta, ancora da decidere se si tratterà di Puscas o di Riccardo Maniero, matchwinner lo scorso venerdì. Ci sarà poi una linea a tre nella quale Mimmo Di Carlo destina Ronaldo Pompeu a fare il playmaker, con Casarini e Moscati favoriti per agire da interni; in difesa invece Del Fabro e Chiosa giocheranno a protezione del portiere Montipò, con Golubovic che stazionerà sulla corsia destra e Calderoni che partirà come terzino sinistro.

QUOTE E PRONOSTICO

La Pro Vercelli parte favorita nel derby: al Piola i padroni di casa hanno una quota, secondo quanto previsto dall’agenzia di scommesse Snai, di 2,45 sul segno 1 che identifica la loro vittoria. Per quanto riguarda invece il successo esterno del Novara, il valore sul segno 2 è di 3,05; il fatto che questa partita di Serie B sia comunque equilibrata nel suo pronostico si evince anche dal fatto che scommettendo sul segno X, che come sempre identifica il pareggio, la vostra vincita sarebbe di 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, dunque un valore molto vicino a quello previsto per la vittoria dell’una o dell’altra squadra.

© Riproduzione Riservata.