Probabili formazioni/ Milan Sassuolo: quote, le ultime novità live (Serie A 31^ giornata)

Probabili formazioni Milan Sassuolo: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Gennaro Gattuso dovrebbe cambiare due giocatori rispetto al pareggio nel derby di mercoledì

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Sassuolo, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Sassuolo va in scena alle ore 20:45 di domenica 8 aprile: a San Siro si gioca per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, ultima sfida di questo turno “particolare”, perché in settimana tante squadre sono state impegnate nei recuperi. Tra queste anche le due che si sfidano al Meazza: il Milan ha pareggiato il derby non riuscendo ad avvicinare la qualificazione alla Champions League, e dunque ha ottenuto soltanto un punto nelle ultime due partite. Pareggio anche per il Sassuolo, ma con ben altro contesto: gli emiliani, in doppia inferiorità numerica nei confronti del Chievo, si sono presi un punto all’ultimo secondo. Non che fosse il risultato perfetto, ma se non altro è stata guadagnata altra distanza dalla terzultima in classifica e, con una giornata in meno da giocare, la salvezza appare adesso decisamente più abbordabile. Vediamo quindi in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco in questa partita importante per entrambe, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Milan favorito in questa partita di San Siro, e non poteva che essere così: secondo quanto ha previsto l’agenzia di scommesse Snai, il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri vale 1,45 e già questo ci dà un’idea di come la squadra di Gennaro Gattuso sia in vantaggio. Siamo invece a 7,25 per l’affermazione esterna del Sassuolo, per la quale dovrete giocare il segno 2; l’eventualità del pareggio è indicata dal segno X e, se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sulla sfida di Serie A sarebbe di 4,25 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE SCELTE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso, che ha appena rinnovato il suo contratto con il Milan, cambia due giocatori rispetto allo 0-0 contro l’Inter: uno sicuramente, perché Lucas Biglia torna dopo avere scontato il turno di squalifica e dunque sarà titolare in mezzo al campo. L’altro probabilmente: Cutrone, titolare mercoledì, va verso un’altra panchina e il suo posto potrebbe essere preso da André Silva, che è in vantaggio nell’ideale ballottaggio con Kalinic anche perché, a differenza del croato, non ha giocato il derby ed è fresco, lasciando anche intendere che la scelta di Gattuso di puntare oggi sul portoghese fosse già nei piani. Davanti a Donnarumma giocheranno come al solito Bonucci e Alessio Romagnoli, e non cambiano nemmeno le corsie laterali con Calabria schierato a destra e Ricardo Rodriguez che occupa l’esterno sinistro; in mediana dovremmo avere come di consueto Kessie e Bonaventura, che sono di fatto insostituibili; un’alternativa potrebbe essere quella che abbiamo visto nel finale della partita contro l’Inter, ovvero l’arretramento di Calhanoglu sulla linea di centrocampo e l’inserimento di Borini come esterno nel tridente. Questa però sarebbe un’ipotesi lasciata eventualmente per il secondo tempo; il turco sarà titolare nel reparto avanzato insieme a Suso e dunque sarà praticamente lo stesso Milan di sempre.

I DUBBI DI IACHINI

Il Sassuolo deve rinunciare a due giocatori, entrambi espulsi mercoledì e quindi squalificati: sia Adjapong che Magnanelli sarebbero stati destinati alla panchina, ma la loro assenza diminuisce le scelte a disposizione di Beppe Iachini. L’allenatore del Sassuolo punterà nuovamente su Sensi come regista, con Mazzitelli favorito su Duncan per fare uno dei due esterni; l’altro sarà sicuramente Missiroli, e non è nemmeno in discussione la difesa con Acerbi e Peluso. Da valutare invece le condizioni di Goldaniga, che non è al meglio: se l’ex del Palermo dovesse dare forfait è pronto Dell’Orco, in porta ci sarà Consigli mentre sulle corsie laterali Iachini dovrebbe affidarsi ai giovani, vale a dire Lirola che sarà schierato a destra e Rogério che invece agirà sulla corsia mancina. Davanti, Domenico Berardi sarà confermato come riferimento avanzato mentre l’altro giocatore offensivo sarà Politano, che torna dunque titolare. Interessante la variante tattica: si gioca senza prime punte di ruolo per provare a non dare punti di riferimento alla difesa del Milan.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 André Silva, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 7 Kalinic, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, A. Conti

SASSUOLO (4-3-1-2): 47 Consigli; 39 Dell’Orco, 15 Acerbi, 13 Peluso; 21 Lirola, 7 Missiroli, 12 Sensi, 6 Mazzitelli, 26 Rogério; 25 D. Berardi, 16 Politano

A disposizione: 77 Pegolo, 70 Marson, 5 Lemos, 24 Goldaniga, 8 Biondini, 32 Duncan, 29 Cassata, 90 Ragusa, 10 Matri, 30 Babacar

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: Magnanelli, Adjapong

Indisponibili: -

