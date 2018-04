Probabili formazioni/ Napoli Chievo: quote, le ultime novità live (Serie A 31^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Chievo: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Al San Paolo Sarri deve fare a meno degli squalificati Raul Albiol e Jorginho

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Chievo, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Chievo, una delle partite che fanno parte della 31^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, si gioca domenica 8 aprile con calcio d’inizio alle ore 15:00. Allo stadio San Paolo si affrontano una squadra che continua ad andare in cerca dello scudetto, e che ha tutte le possibilità per centrare l’obiettivo, e una che deve fare il passo definitivo per la salvezza. La curiosità è legata al fatto che entrambe hanno affrontato il Sassuolo come ultima partita della stagione, e che entrambe hanno pareggiato per 1-1; la differenza sta nel fatto che i partenopei hanno ripreso i neroverdi a nove minuti dal termine e hanno perso comunque due punti importanti mentre i veneti, che ci hanno giocato in casa, sono riusciti a farsi agganciare all’ultimo secondo del recupero quando erano in superiorità numerica. Adesso andiamo subito a vedere ih che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Chievo.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, ovviamente il Napoli parte con il totale favore del pronostico: il segno 1 per la vittoria dei partenopei vale infatti 1,16 contro il 18,00 che accompagna il segno 2 per l’affermazione del Chievo. Era decisamente prevedibile che i valori fossero questi, e la distanza rispecchia anche in pieno i 45 punti di differenza in classifica. Siamo invece a 7,50 come valore sul segno X: è quello che dovrete giocare se pensate che nessuna delle due squadre riuscirà a prendersi la vittoria in questa partita dello stadio San Paolo, e dunque anche in questo caso la vostra vincita non sarebbe affatto male.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CHIEVO

GLI 11 DI SARRI

Come sappiamo, il Napoli non cambia praticamente mai ma questa volta Maurizio Sarri è costretto a farlo: Raul Albiol e Jorginho hanno raggiunto il limite di ammonizioni consentite e dunque sono squalificati. A questo punto il tecnico dei partenopei si affida alle sue seconde linee: in difesa Chiriches, che era stato fuori per infortunio, affiancherà Koulibaly al centro dello schieramento davanti a Pepe Reina, mentre a centrocampo sarà chiaramente Amadou Diawara il regista, perché rappresenta il sostituto naturale dell’italo-brasiliano. Il resto della squadra è quello di sempre, anche se Milik scalpita per iniziare la partita: sarà comunque Mertens il prescelto di Sarri per guidare il reparto offensivo, con Callejon e Lorenzo Insigne che giocheranno ai suoi lati. Per quanto riguarda invece il centrocampo, Hamsik torna titolare dopo i problemi fisici e dunque sarà la mezzala sinistra al posto di Zielinski, schierato dal primo minuto contro il Sassuolo. Dall’altra parte chiaramente ci sarà Allan; sarà questa la squadra con la quale il Napoli proverà a tenere vive le speranze di uno scudetto al quale crede tutto l’ambiente.

LE SCELTE DI MARAN

Rolando Maran vuole chiudere i conti con la salvezza, e per farlo cercherà di uscire da un periodo complicato e fare punti al San Paolo, dopo aver sprecato la possibilità di vincere contro il Sassuolo. Sono due gli ex del Napoli che giocheranno titolari oggi: ovviamente Giaccherini, trasferitosi a gennaio e in gol nel recupero di mercoledì, e Gamberini che è favorito su Bostjan Cesar per occupare un posto al centro della difesa, insieme a Bani che a rigor di logica dovrebbe essere confermato davanti a Sorrentino. A destra è squalificato Cacciatore: spazio allora per Tomovic, mentre a sinistra c’è Gobbi con Jaroszynski che non ha ancora recuperato dai problemi fisici. A centrocampo gioca Radovanovic come playmaker; ai suoi lati la corsa e la quantità di Perparim Hetemaj, con Lucas Castro che invece sarà utilizzato sul centrodestra. Come detto Giaccherini è favorito su Valter Birsa, con Stepinski e Inglese che ancora una volta giocheranno nel reparto offensivo avendo vantaggio sui due veterani Pellissier e Meggiorini, che nel secondo tempo potrebbero trovare il loro spazio.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 21 Chiriches, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 30 Rog, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Raul Albiol, Jorginho

Indisponibili: Ghoulam

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 40 Tomovic, 5 Gamberini, 14 Bani, 18 Gobbi; 19 L. Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 17 Giaccherini; 9 Stepinski, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 12 B. Cesar, 27 Depaoli, 4 N. Rigoni, 77 Bastien, 10 Gaudino, 23 Birsa, 20 Pucciarelli, 69 Meggiorini, 31 Pellissier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: Cacciatore

Indisponibili: Jaroszynski, Dainelli

