Pronostico Napoli Chievo / Giuseppe Bruscolotti: "Solo i 3 punti per gli azzurri" (esclusiva)

Pronostico Napoli Chievo: intervista esclusiva a Giuseppe Bruscolotti sul match della 31^ giornata. Allo Stadio San Paolo si gioca una sfida decisiva per gli azzurri di Maurizio Sarri.

08 aprile 2018 Redazione

Pronostico Napoli Chievo, Giuseppe Bruscolotti

Partita da vincere per il Napoli col Chievo oggi allo stadio San Paolo. Azzurri in un momento di piccola crisi dopo gli ultimi risultati. Veronesi in ripresa. Se la formazione di Sarri vorrà ancora conquistare lo scudetto non dovrà più sbagliare niente. Il Napoli viene dal pareggio col Sassuolo per 1 – 1. Il Chievo dal successo sulla Sampdoria per 2 -1 e dal pareggio col Sassuolo per 1 – 1 nel recupero di campionato. 74 i punti del Napoli a quattro dalla Juventus. 29 quelli del Chievo con cinque di vantaggio sul Crotone a 24, terzultimo in classifica. Si aspetta quindi un grande incontro per Hamsik e compagni. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex giocatore e capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Il Napoli dovrà assolutamente conquistare i tre punti per cercare di credere ancora alla vittoria dello scudetto. Dopo il pareggio col Sassuolo bisognerà battere un Chievo che non mi sembra poi quello delle stagioni scorse.

Napoli ormai fuori dalla lotta scudetto? Dipenderà dalle prossime giornate, il Napoli dovrà sempre vincere, arrivare allo scontro diretto con la Juventus con un distacco massimo di due – tre punti. La formazione bianconera avrà un calendario più difficile nel suo finale di campionato, dovendo incontrare l'Inter e la Roma.

Come ha visto la Juventus col Real Madrid, potrebbe essere condizionata dalla sconfitta con le merengues... No, non credo proprio. Piuttosto si è visto proprio che il Real era molto più forte della Juventus. Anche l'anno scorso nella finale di Champions questa cosa era stata molto evidente.

Cosa pensa di Cristiano Ronaldo, è più forte di Maradona... Con tutto il rispetto per Cristiano Ronaldo, Diego era unico, irripetibile, come lui non c'è stato nessuno.

Neanche Messi... Vale la stessa cosa Maradona è stato straordinario, ha fatto cose fantastiche nel calcio, direi ineguagliabili!

Come mai questo calo del Napoli invece in questo periodo della stagione? Può capitare, si possono perdere gli scontri diretti come è successo con la Roma. Poi magari è anche difficile vincere tutte le partite. Sarri utilizza sempre gli stessi giocatore, ci vorrebbe qualche cambio in più. Lui però preferisce così, vuole mandare in campo sempre lo stesso Napoli.

Hamsik e Milik dall'inizio della partita? Deciderà Sarri, è molto bravo, saprà lui chi mandare in campo.

Che match si aspetta dal Chievo? Giocheranno in difesa, dovrebbe essere questo l'atteggiamento tattico della formazione veronese.

Dopo gli ultimi risultati si aspetta la salvezza della squadra di Maran? Il Chievo ha 29 punti, 5 sulla terzultima che è il Crotone, possono essere pochi come tanti. Vedremo a fine campionato.

Un giudizio su Sorrentino. E' un grande portiere, lo dimostra a ogni partita. I portieri poi andando avanti con l'età con gli anni migliorano sempre di più. A 39 anni, alla soglia dei quarant'anni Sorrentino si sta dimostrando veramente un grande numero uno del nostro campionato!

Il suo pronostico su quest'incontro. Credo proprio che il Napoli possa vincere quest'incontro.

(Franco Vittadini)

