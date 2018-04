Ravenna Reggiana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ravenna Reggiana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due squadre in ascesa nell'ultimo periodo

08 aprile 2018 Fabio Belli

Reggiana in trasferta a Ravenna (foto LaPresse)

Ravenna-Reggiana, diretta dal signor Miele di Torino, domenica 8 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. L'ultima vittoria nel match di recupero disputato in casa della Feralpisalò, la quinta nelle ultime sei sfide di campionato disputate, ha portato il Ravenna ad agganciare la zona play off nel girone B di Serie C. Risultato che pareva impensabile dopo un girone d'andata che aveva visto i romagnoli costantemente risucchiati nel gorgo della lotta per non retrocedere, ma che alla fine è stato conseguito con una grande risalita da parte della squadra allenata da Mauro Antonioli.

Il bello viene ora per i giallorossi, provare a confermarsi contro una Reggiana che strappando lo scorso giorno di Pasquetta la vittoria contro il Sudtirol all'ultimo assalto, ha dimostrato a sua volta di credere ancora nel secondo posto. I granata inseguono la Sambenedettese a due punti di distanza, ma hanno anche disputato finora una partita in meno. Potrebbe dunque essere fondamentale una vittoria allo stadio Benelli per conquistare la piazza d'onore alle spalle di un Padova al quale ormai difficilmente sfuggirà la promozione diretta. Per il Ravenna fare risultato anche contro la Reggiana significherebbe candidarsi definitivamente ad un ruolo da outsider negli spareggi per la cadetteria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA REGGIANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bruno Benelli di Ravenna. I padroni di casa romagnoli schiereranno Venturi a difesa della porta e Venturini, Lelj e Rossi titolari nella retroguardia a tre. A centrocampo spazio a Piccoli, al marocchino Maleh e a Papa, con Magrini schierato sulla corsia laterale di destra e Barzaghi sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, ci sarà spazio per Broso al fianco di Maistrello. Risponderà la Reggiana con Facchin in porta, Panizzi sull'out difensivo di destra e Lombardo sull'out difensivo di sinistra, mentre Crocchianti e Spanò giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo, lo spagnolo Riverola e il francese Genevier saranno affiancati nel terzetto titolare da Vignali, mentre Altinier guiderà il tridente offensivo granata, affiancato da Cattaneo e da Cesarini.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 3-5-2 per il Ravenna allenato da Mauro Antonioli, 4-3-3 per la Reggiana guidata in panchina da Sergio Eberini. Il match d'andata di questo campionato al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha visto i granata padroni di casa imporsi con un netto due a zero, firmato da una doppietta di Altinier e da una rete di Cesarini. Reggiana vincente anche nell'ultimo precedente disputato a Ravenna in questa stagione, due a zero con le reti di Cesarini e Cianci in Coppa Italia. In campionato, si è giocato per l'ultima volta in casa dei giallorossi il 7 novembre 2010, con vittoria per due a zero della formazione romagnola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei romagnoli proposta ad una quota di 2.75 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.00 da William Hill e il successo in trasferta della formazione emiliana quotato 2.50 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 quota rispettivamente 2.39 e 1.53 l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.