Real Madrid Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Real Madrid Atletico Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del sempre affascinante derby al Bernabeu

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Real Atletico - LaPresse

Real Madrid Atletico Madrid sarà diretta dall’arbitro Xavier Estrada Fernández. Oggi domenica 8 aprile è dunque il giorno del grande derby madrileno per la Liga spagnola, giunta alla sua 31^ giornata, che si giocherà alle ore 16.15 naturalmente allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, casa del Real. La classifica del massimo campionato spagnolo ci dice che l’Atletico Madrid è secondo con 67 punti, il Real Madrid invece terzo con 63: al di là del fatto che arrivare davanti ai cugini è sempre bello, dalla Liga francamente ormai entrambe le formazioni hanno poco da chiedere. Il ritardo dalla capolista Barcellona è quasi certamente incolmabile (soprattutto per il Real), d’altro canto un posto fra le prime quattro è garantito.

La priorità dunque per entrambe sono le Coppe, Champions League per il Real Madrid reduce dal trionfo a Torino ed Europa League per l’Atletico Madrid, ma questo naturalmente non vale nella domenica del derby, la partita che giustamente tutti vogliono sempre vincere, a maggior ragione in una città come Madrid, dove il livello della stracittadina è altissimo - a differenza ad esempio di Barcellona. Negli ultimi anni Real Madrid Atletico Madrid è stata per ben due volte addirittura la finale di Champions League e il doppio esito sempre beffardo per i Colchoneros di Diego Simeone non ha fatto altro che rendere ancora più vibrante il derby della capitale spagnola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE REAL MADRID ATLETICO MADRID

Real Madrid Atletico Madrid sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Fox Sports HD, visibile per gli abbonati al numero 204 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video della grande sfida del Santiago Bernabeu sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, ma naturalmente soltanto a tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid, naturalmente è lecito attenderci tutti i titolari in campo fin dal primo minuto in una partita così importante, al netto delle assenze che a dire il vero non sono poche per Simeone, soprattutto nella martoriata difesa dell’Atletico. Dunque per il Real Madrid si comincia da Kaylor Navas in porta, Carvajal terzino destro e Marcelo a sinistra, con Varane e Sergio Ramos centrali. Nel terzetto di centrocampo ecco naturalmente Modric, Casemiro e Kroos, mentre Isco sarà il trequartista alle spalle di Benzema e Cristiano Ronaldo, sempre che in extremis non ottenga un posto da titolare Bale. Per l’Atletico Madrid invece ecco Oblak in porta, davanti a lui la coppia centrale formata da Godin e Savic, mentre Isaac sarà il terzino destro ed Hernandez agirà sulla fascia mancina. A centrocampo possiamo pensare a Gabi e Niguez come coppia centrale, con Correa esterno destro e Koke a sinistra. Nessun dubbio sulla coppia d’attacco, formata da Diego Costa e un Griezmann in splendide condizioni di forma.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote di Real Madrid Atletico Madrid, secondo l’agenzia SNAI sarà favorita la squadra di Zinedine Zidane, magari in virtù del fattore campo: dunque il segno 1 per la vittoria dei campioni d’Europa in carica è quotato a 1,75, mentre il segno 2 per un colpaccio dell’Atletico Madrid al Bernabeu pagherebbe 4,75 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X al termine del big-match odierno è proposto alla quota di 3,75 e si colloca dunque in una posizione intermedia.

