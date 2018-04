Reggina Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista prova a rilanciarsi al "Granillo"

08 aprile 2018 Stefano Belli

Lecce, delicata trasferta a Reggio (foto LaPresse)

Reggina-Lecce, diretta dal signor Proietti di Terni, domenica 8 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Impegno delicato per entrambe le formazioni, anche se è il Lecce ad essere al passaggio più duro. I salentini infatti, dopo l'ultimo pareggio interno contro il Siracusa, hanno virtualmente perso la testa della classifica. La squadra di Liverani mantiene infatti due punti di vantaggio su Trapani e Catania, che hanno disputato però una partita in meno.

Il Lecce ha vinto due sole partite negli ultimi nove match di campionato e sicuramente si trova ad affrontare una situazione di scarsa forma, da ritrovare in fretta contro una Reggina che, dopo la retrocessione diretta dell'Akragas, si trova a quattro punti dalla zona play out, con una sola vittoria però nelle ultime dieci sfide di campionato disputate: la capolista non è certo il cliente più facile per riuscire a ripartire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA LECCE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa amaranto schiereranno Cucchietti a difesa della porta, alle spalle di una difesa a tre composta da Pasqualoni, Ferrani e Laezza. Il montenegrino Hadziosmanovic sarà l'esterno laterale di destra, mentre Armeno sarà chiamato a presidiare il lato mancino del campo, con Giuffrida, La Camera e Mezavilla centrali sulla mediana. In attacco, spazio a Tulissi in coppia con Bianchimano. Risponderà il Lecce con Perucchini tra i pali, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Ciancio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Marino e Cosenza saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio ad Armellino, Arrigoni e Mancosu, mentre il portoghese Ferreira si muoverà da trequartista, alle spalle del tandem offensivo formato da Saraniti e Di Piazza.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà opposti, come moduli prescelti dai due allenatori, il 3-5-2 per la Reggina allenata da Agenore Maurizi ed il 4-3-1-2 per il Lecce guidato in panchina da Fabio Liverani. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Via del Mare è terminato tre a due per il Lecce: salentini sotto di due gol a causa di una doppietta di Bianchimano, ma capaci di una grande rimonta, completata già nel primo tempo, con i gol di Torromino, Ciancio e Tsonev. Lecce vincente anche nell'ultimo precedente a Reggio Calabria, datato 18 febbraio 2017: due a uno con le reti di Marconi e Doumbia e di Coralli per i calabresi. Ultima vittoria della Reggina datata 31 gennaio 2015, quando i gol di Masini e Maimone ribaltarono il vantaggio ospite di Moscardelli. Al 26 ottobre 2008 risale l'ultimo precedente in Serie A allo stadio Granillo tra le due compagini, la Reggina si impose con un due a zero firmato da una doppietta di Bernardo Corradi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei calabresi proposta ad una quota di 5.00 da Bet365, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.35 da Eurobet e il successo in trasferta della formazione salentina quotato 1.82 da William Hill. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.40 e 1.50 l'over 2.5 e l'under 2.5.

