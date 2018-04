Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (31^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite di oggi 8 aprile. La 31^ giornata si accende con il lunch match Torino-Inter all'Olimpico.

08 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Serie A (LaPresse)

Il campionato della Serie A entra nel vivo e lo fa in questa domenica 8 aprile, tutta dedicata alla massima serie del calcio italiano: in campo ecco le sfide valide nella 31^ giornata, o meglio quelle che rimangono visto che ieri sono stati disputati ben 4 anticipi. Il programma non deve sorprendere troppo visto che in settimana sarà di nuovo il momento di dare lo spazio alle coppe continentali e poi ci attenderà un turno infrasettimanale ben intenso la prossima. Insomma ci si sta preparando per il gran finale e la lotta scudetto come quella per la salvezza o la battaglia per un posto in Europa l’anno prossimo sono entrate nella loro fase più calda. La classifica, conclusi in settimana gli ultimi recuperi, vede molti club ben vicini, sia al vertice come pure in fondo: i punti messi in palio oggi quindi potrebbero pesare il doppio. Se infatti la lotta tra Juventus e Napoli per il titolo italiano appare ben complicata visti anche i pochi punti rimediati da Sarri negli ultimi turni, possiamo dire che la situazione in fondo appare ben chiara. Sia Benevento che Verona rimangono ben indiziati verso la retrocessione, e se gli stregoni hanno già preso coscienza con tale fatto da tempo, per gli scaligeri è piena crisi.

RISULTATI ANTICIPI SERIE A: BENE LA JUVENTUS, CADE LA ROMA

Benevento-Juventus 2-4. Dopo la cocente sconfitta casalinga in Champions League contro il Real Madrid, i bianconeri schierano una squadra parzialmente rimaneggiata, con Buffon, Barzagli, Khedira e Higuain in panchina per rifiatare. Il Benevento schiera un 4-3-3 con i nuovi arrivati Sagna e Sandro ancora titolari. Match ricco di gol, che si è aperto al 16° col gol di Dybala che di mancino ha battuto Puggioni al termine di una bella azione corale. Pareggio a sorpresa del Benevento al 24° con Diabatè, abile a rubare il tempo a tutti e a mettere la palla in rete dopo un'azione rocambolesca. Al termine del primo tempo viene concesso un calcio di rigore per la Juventus dopo attenta analisi del VAR: doppietta per Dybala. Al minuto 51 arriva il nuovo pareggio del Benevento, ancora con Diabatè che insacca il pallone con una precisa incornata. Al 74° viene concesso un secondo calcio di rigore in favore della Juventus, concesso tra numerose polemiche, per un presunto contatto in area tra il portiere del Benevento e Higuain, subentrato da poco in campo: trasforma Dybala, tripletta per lui. Al minuto 82 chiude i conti Douglas Costa al termine di un'azione solista fantastica: saltati Venuti e Djuricic in velocità, il brasiliano deposita il pallone all'incrocio dei pali. Partita che si è sviluppata a fiammate, prima di una squadra e poi dell'altra, che ha visto trionfare i bianconeri tra le polemiche per i due rigori assegnati in maniera generosa dall'arbitro.

Roma-Fiorentina 0-2. Partita molto particolare all'Olimpico: la Roma gioca, la Fiorentina segna. Dopo un buon inizio giallorosso, sono proprio i viola allenati da Stefano Pioli a portarsi in vantaggio al settimo minuto con Benassi abile a farsi trovare pronto su cross basso del compagno di squadra Saponara. Roma che attacca a testa bassa per cercare il pareggio, ma che subisce anche il secondo gol ad opera di Giovanni Simeone al minuto 39. Nel secondo tempo i giallorossi tentano più e più volte di accorciare le distanze puntando sul possesso palla, ma la viola si difende bene e porta a casa i tre punti senza patemi d'animo. La Fiorentina eguaglia così il record di sempre di sei vittorie consecutive in Serie A. Nessun episodio arbitrale sotto la lente di ingrandimento.

Spal-Atalanta 1-1 Pareggio giusto tra le due compagini, che ambivano ad obiettivi diversi: salvezza ed europa. A segno Cionek al minuto 38, che batte in tuffo il portiere avversario sfruttando uno splendido calcio di punizione battuto da Viviani. Dopo la traversa di Viviani al 63°, arriva il gol di De Roon su calcio di rigore al minuto 78. Dopo tre minuti di recupero, arriva il fischio finale che concede un punto buono per entrambe le squadre.

Sampdoria-Genoa 0-0. Derby delicatissimo che parte male per la Sampdoria, costretta ad un cambio forzato già dopo dieci minuti a causa di un infortunio a Murru. Il match si conclude con uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca a entrambe le squadre. Arbitraggio senza episodi particolari e poche occasioni da entrambe le parti.

I MATCH DEL TURNO

Dando ora spazio al programma odierno della 31^ giornata della Serie A vediamo che il lunch match che aprirà le danze oggi 8 aprile sarà la sfida tra Torino e Inter attesa all’Olimpico. Saranno quindi poi ben 3 gli incontri che avranno inizio alle ore 15.00 e quindi il match allo Scida tra Crotone e Bologna, la sfida tra Napoli e Chievo oltre che lo scontro al Bentegodi tra Verona e Cagliari. A chiudere il programma ecco poi la partita in programma appena alle ore 18.00 tra Udinese e Lazio, dove i friulani sperano di approfittare della inevitabile stanchezza dei biancocelesti dopo la Europa League per tornare a vincere. In fondo al programma l’unico posticipo della 31^ giornata della Serie A ovvero la partita tra Milan e Sassuolo, prevista alle ore 20.45. Visto il calendario ben pieno, vediamo bene che non sono previsti posticipi del lunedi per questo turno del campionato.

RISULTATI SERIE A, 31^ GIORNATA

Ore 12.30 Torino-Inter

Ore 15.00 Crotone-Bologna

Ore 15.00 Napoli-Chievo

Ore 15.00 Verona-Cagliari

Ore 18.00 Udinese-Lazio

Ore 20.45 Milan-Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 81

Napoli 74

Roma 60

Inter 59

Lazio 57

Milan 51

Fiorentina 50



Sampdoria, Atalanta 48

Torino 42

Bologna, Genoa 35

Udinese 33

Chievo, Cagliari, Sassuolo 29

Spal 27

Crotone 24

Verona 22

Benevento 13

