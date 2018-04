Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (posticipi, oggi 8 aprile)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta gol live score dei tre posticipi in programma oggi domenica 8 aprile. In palio punti soprattutto per la salvezza

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie B - LaPresse

Oggi domenica 8 aprile la Serie B sarà ancora protagonista in modo importante, dal momento che in programma ci saranno ben tre posticipi della 34^ giornata di campionato, che è cominciata ieri pomeriggio con sette partite (nessun anticipo al venerdì). Vediamo dunque subito per prima cosa il programma delle tre partite che ci attendono oggi pomeriggio: si comincia alle ore 15.00 con Venezia-Brescia; alle ore 17.30 ecco invece Cesena-Entella e Pro Vercelli-Novara, sempre interessante derby piemontese. Da segnalare che il turno non sarà concluso nemmeno dopo queste tre partite, dal momento che ci sarà un ultimo posticipo domani sera, per la precisione Avellino-Perugia alle ore 20.30.

SERIE B: LA CLASSIFICA E LA LOTTA SALVEZZA

Ci perdoni il Venezia, che naviga in posizioni decisamente migliori, tuttavia ci sembra doveroso concentrare la nostra attenzione sulla zona salvezza, dal momento che le altre cinque squadre che scenderanno in campo oggi pomeriggio sono tutte coinvolte nella lotta per non retrocedere, sia pure in modo diverso. Novara e Brescia a quota 38 punti hanno infatti una buona base di partenza per il rush finale che ci attende da qui fino al 18 maggio, anche se nulla può essere ancora dato per certo; posizione simile per l’Entella, anche se la formazione ligure di punti ne ha 36 e in questa dura battaglia pure due lunghezze di distacco possono fare la differenza, perché nello spazio di pochi punti ci sono tante formazioni che inseguono lo stesso obiettivo.

Naturalmente più critica è la posizione del Cesena, che di punti ne ha 34: tuttavia lo scontro diretto casalingo con la Virtus Entella offre l’occasione del sorpasso sui liguri e in quel caso oggi pomeriggio ci ritroveremmo naturalmente a fare discorsi ben diversi. Chi infine senza ombra di dubbio deve cercare di fare punti senza guardare in faccia nessuno è la Pro Vercelli, che avendo appena 30 punti è decisamente messa male: la priorità per questa gloriosa società, che nel suo passato vanta ben sette scudetti, è evitare la retrocessione diretta che toccherà alle ultime tre, anche i playout in questo momento sono un obiettivo per la Pro.

SERIE B, POSTICIPI 34^ GIORNATA

Ore 15.00

Venezia-Brescia

Ore 17.30

Cesena-Entella

Pro Vercelli-Novara

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 67

Frosinone, Palermo 58

Parma 56

Bari 54

Perugia 53

Cittadella, Venezia 50

Carpi 48

Spezia, Foggia 46

Salernitana 42



Cremonese 41

Novara, Brescia, Pescara 38

Entella, Avellino, Ascoli 36

Cesena 34

Pro Vercelli, Ternana 30

© Riproduzione Riservata.