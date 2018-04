Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi B, C (34^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi B e C. Il Padova ha ormai un piede e mezzo in cadetteria, Trapani e Catania ovviamente ci credono

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 34^ giornata gironi B, C (Foto LaPresse)

Il campionato di Serie C 2017-2018 arriva alla 34ì giornata anche con i gironi B e C: le partite relative a questi due gruppi si giocano domenica 8 aprile. Siamo arrivati ormai ad un passo dalla definizione dei vari traguardi stagionali: il Padova non ha ancora a disposizione il primo match point per la promozione diretta in Serie B e, al di là di questo, attende solo il momento giusto per festeggiare mentre nell’altro girone il Lecce si è tremendamente complicato la vita. Andiamo dunque a vedere le sfide: il girone B scatta alle 14:30 con Sudtirol-Fano e Triestina-Padova, prosegue alle 16:30 con Fermana-Gubbio, Mestre-Vicenza e Teramo-Renate e avrà poi alle ore 17:00 Bassano-Sambenedettese, per chiudere alle ore 18:30 con Ravenna-Reggiana e alle 20:30 con AlbinoLeffe-Feralpisalò. Nel girone C invece alle ore 14:30 avremo Casertana-Sicula Leonzio, Cosenza-Catanzaro, Matera-Rende, Reggina-Lecce e Virtus Francavilla-Trapani; alle ore 16:30 ecco Andria-Akragas e Fondi-Paganese, alle ore 18:30 l’ultima partita sarà Monopoli-Bisceglie ma lunedì 9 alle 20:45 ci sarà il posticipo Catania-Juve Stabia.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C

IL GIRONE B

Al Padova non basterebbe nemmeno vincere e vedere le sue avversarie perdere per festeggiare la promozione diretta in questa giornata, ma oggi può infliggere il colpo del ko: i biancoscudati sono a Trieste contro una squadra che ha rallentato e si gioca l’accesso ai playoff, la Sambenedettese invece rischia molto sul campo del Bassano, nonostante i veneti arrivino da due sconfitte consecutive e tre nelle ultime quattro. Alla fine la seconda forza del girone potrebbe essere la Reggiana, che deve ancora recuperare una partita; gli emiliani però affrontano una trasferta difficilissima a Ravenna, contro una squadra che ha vinto cinque delle ultime sei e si è totalmente rilanciata nella corsa ai playoff. A tale proposito, nessuna di queste squadre può ancora dirsi sicura di parteciparvi; Bassano e Sudtirol sono ad un passo come forse anche il Mestre, chi rischia è il Pordenone che ha appena tre punti di vantaggio sull’undicesimo posto ma ha anche due partite in più del già citato Ravenna. In coda, sia Vicenza che Fano hanno ottime possibilità di salvarsi direttamente avendo anche una partita in più di Teramo e Gubbio.

IL GIRONE C

Come già detto, il rallentamento del Lecce ha riaperto tutto: Trapani e Catania virtualmente sono in testa, perché hanno due punti di ritardo e una gara in meno. Gli etnei giocheranno domani e bisognerà eventualmente aspettare per sapere se ci sarà il sorpasso, mentre il Trapani che è in grande striscia potrebbe portarsi al primo posto già oggi; dipenderà ovviamente dai salentini, che vanno al Granillo contro una Reggina in salute e che ha la necessità di tenere alle spalle Andria e Paganese, le due realtà che potrebbero costringerla a giocare il playout. Matera e Juve Stabia sono quasi sicure dei playoff, e così potrebbe essere per il Cosenza; il Siracusa invece ha una partita in più della Casertana e rischia, perché i campani sono in pieno recupero e la penalizzazione inflitta ai siciliani la scorsa settimana rischia di essere una tassa psicologica piuttosto pesante da pagare. Al netto dell’Akragas e del Fondi, già condannate ai playout, come detto la corsa alla salvezza è entusiasmante e potrebbe aprire a tanti scenari.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE B

Ore 14:30 Sudtirol-Fano

Ore 14:30 Triestina-Padova

Ore 16:30 Fermana-Gubbio

Ore 16:30 Mestre-Vicenza

Ore 16:30 Teramo-Renate

Ore 17:00 Bassano-Sambenedettese

Ore 18:30 Ravenna-Reggiana

Ore 20:30 AlbinoLeffe-Feralpisalò

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 57

Sambenedettese 49

Reggiana 47

Feralpisalò 45

Bassano, Sudtirol 43

Mestre 42

Pordenone 41

Renate 39

Triestina, Ravenna 38

AlbinoLeffe 36

Fermana 34

Gubbio, Teramo 32

Santarcangelo (-1) 29

Vicenza (-4), Fano 28

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

Ore 14:30 Casertana-Sicula Leonzio

Ore 14:30 Cosenza-Catanzaro

Ore 14:30 Matera-Rende

Ore 14:30 Reggina-Lecce

Ore 14:30 Virtus Francavilla-Trapani

Ore 16:30 Andria-Akragas

Ore 16:30 Fondi-Paganese

Ore 18:30 Monopoli-Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C

Lecce 65

Trapani, Catania 63

Matera (-1) 47

Juve Stabia 46

Monopoli 45

Siracusa (-4), Cosenza 44

Rende 43

Sicula Leonzio 41

Casertana 40

Virtus Francavilla 39

Bisceglie 38

Catanzaro 36

Reggina 33

Andria (-3) 32

Paganese 29

Fondi 26

Akragas (-5) 10

