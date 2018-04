Roseto Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Roseto Fortitudo Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Consultinvest ormai certa dei playoff insegue il primo posto nel girone Est di A2

08 aprile 2018

Diretta Roseto Fortitudo Bologna, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Roseto Fortitudo Bologna si gioca alle ore 18:00 di domenica 8 aprile, presso il PalaMaggetti: è valida per la venottesima giornata nel girone Est di basket Serie A2 2017-2018. Siamo arrivati alla conclusione del campionato, o almeno della regular season: la Consultinvest ha tre partite a disposizione per provare a prendersi il primo posto e avere anche il miglior record assoluto, cosa che garantirebbe il fattore campo per tutte le serie dei playoff. Una gara da recuperare a Trieste, ma bisognerà chiudere davanti per punti perchè la doppia sfida diretta è a favore dell’Alma; da sotto possono ancora rimontare Treviso e Montegranaro, e dunque anche una vittoria oggi potrebbe non bastare a Bologna per blindare almeno il secondo posto. Gli Sharks sono penultimi, e lottano per non retrocedere direttamente: dovranno giocare il playout, ma vincendo una partita eviteranno in maniera aritmetica l’ultimo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roseto Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv e, come sempre accade con le partite del campionato di basket A2, non sarà possibile assistervi nemmeno con una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, potrete rivolgervi al sito della competizione che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com, ma anche agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Buona la prima per Gianmarco Pozzecco: l’ex playmaker che ha sostituito in corso d’opera il dimissionario Matteo Boniciolli ha battuto Montegranaro al suo esordio, anche se non è riuscito a girare la differenza canestri e dunque rischia ancora di scivolare in quarta posizione. La sconfitta di Treviso, in volata sul campo di Ravenna, è stata manna dal cielo per la Fortitudo che in questo modo ha allungato sulla De’ Longhi prendendosi un po’ di respiro; per essere certi della seconda posizione basterà adesso battere due tra Roseto, Piacenza e Mantova e il calendario in questo senso aiuta perchè non si tratta certo di partite impossibili. Di sicuro però Bologna sa che il grande obiettivo arriverà dopo: i playoff con posizione alta di classifica erano sostanzialmente un obbligo, adesso si tratterà di onorare la propria posizione di favorita e provare a fare quello che non è riuscito negli anni scorsi, ovvero superare la complicatissima griglia della post season e arrivare finalmente al ritorno in Serie A1.

Una categoria che in anni recenti ha conosciuto anche Roseto, ma ultimamente le cose vanno male agli abruzzesi: il penultimo posto in classifica obbliga gli Sharks a giocare il playout per non retrocedere, se non altro però nel girone di ritorno sono arrivati colpi importanti comprese due vittorie (su Jesi e Mantova) nelle ultime tre giornate, ma anche le vittorie contro Bergamo e soprattutto Orzinuovi (ribaltando la differenza canestri) che hanno permesso di allontanare l’ultimo posto in classifica e la retrocessione diretta. Come detto per archiviare i playout basterà vincere una partita, ammettendo che la Agribertocchi riesca a vincerle tutte: dopo la Fortitudo le avversarie saranno Treviso e Verona, non esattamente il modo migliore per chiudere una stagione ma si confida che almeno la stessa De’ Longhi riesca a battere il fanalino di coda all’ultima giornata.

