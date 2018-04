Sampdoria, Ferrero: “La porta è come la donna, la palla va...”/ Lo sfondone sessista del viperetta gela tutti

Sampdoria, Ferrero: “La porta è come la donna, la palla va...”: lo sfondone sessista del viperetta gela tutti in diretta tv. Le nuove frizzanti dichiarazioni del presidente blucerchiato

Massimo Ferrero e l'intervista al termine del Derby - Youtube

Ci ha pensato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ad animare il Derby della Lanterna. Sul campo la partita fra i blucerchiati e il Genoa è stata ricca più di tatticismi che di azioni da gol, ma fuori dal rettangolo del gioco si è decisamente accesa. L’eccentrico presidente della squadra ligure, intervistato al termine della stracittadina genovese dai microfoni di Premium Sport, si è infatti lasciato andare ad una battuta alquanto imbarazzante. Per cercare di spiegare come la sua squadra avrebbe dovuto affrontare il Grifone, ha ammesso: «Se mi tengo stretto Giampaolo? Se lo tiene stretto la moglie. Io gli posso volere bene perché oltre ad un maestro di calcio è un uomo per bene, una grande persona e grande lavoratore: sta lì 12 ore a staccarsi i maroni con questi che quando vedono la palla non la buttano dentro. Ma la porta è come una donna, va penetrata!». (Clicca qui per il video con le parole di Ferrero)

“IL GENOA HA PICCHIATO FORTE”

Dichiarazioni che ovviamente hanno gelato gli intervistatori, lasciando tutti di stucco, ma del resto si sa, il Viperetta è un uomo molto frizzante, e nelle sue parole non sembra esservi alcun attacco a sfondo sessista, ma semplicemente un’esternare ciò che pensa senza troppi filtri. Tra l’altro non è la prima volta che Ferrero rilascia dichiarazioni imbarazzanti in diretta televisiva, e ormai il personaggio lo conosciamo. Il patron della Samp ha quindi voluto puntare il dito anche nei confronti degli avversari rossoblu, colpevoli di aver giocato un calcio un po’ troppo maschio: «Comunque mi dispiace – ha aggiunto sempre ai microfoni di Premium - perché questi ragazzi del Genoa hanno picchiato forte. Murru credo che si sia fatto male. Giampaolo è stato penalizzato, è un’occasione perduta».

© Riproduzione Riservata.