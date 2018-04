Stretta di mano Spalletti Mazzarri / Video, "Ha sempre timore, anche quando è lui a vincere"

Stretta di mano Spalletti Mazzarri, video: "Ha sempre timore, anche quando vince". Il tecnico nerazzurro attacca il collega del Torino che per il momento però decide di non rispondergli.

08 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Stretta di mano Spalletti Mazzarri - La Presse

Alla fine di Torino Inter si riaccende una vecchia polemica tra Luciano Spalletti e Walter Mazzari. Il tecnico dei nerazzurri a Sky Sport alla fine della partita poi punzecchia il collega: "Walter Mazzarri ha sempre timore, anche quando è lui a vincere. Non c'è da avere timore, la partita è terminata e l'hai anche vinta. Mi dà la manina con la puntina". Era stato pungolato in merito a quanto accaduto proprio al triplice fischio finale quando era andato da Walter Mazzarri e dopo la stretta di mano l'aveva invitato a stringerla più forte senza tirarsi indietro. Al momento il tecnico della squadra granata non ha risposto in merito a questa situazione, vedremo se nelle prossime ore continuerà questa polemica a distanza, che di certo ha fatto sorridere tutti alla fine del match Torino Inter terminato col risultato di 1-0 grazie al gol dell'altro ex nerazzurro Adem Ljajic.

IL RACCONTO DELLA PARTITA

Si è giocata alle 12.30 oggi la sfida Torino Inter, che vedeva Walter Mazzarri provare a prendersi una rivincita da ex. Nonostante i nerazzurri di Luciano Spalletti abbiano disputato una buona partita, alla fine a vincere è stata la squadra granata. Il Torino era riuscito a passare in vantaggio nel primo tempo con un gol dell'altro ex Adem Ljajic, per poi riuscire a portare a casa il risultato con un po' di fortuna. La squadra nerazzurra ha fatto di tutto per trovare la rete del pareggio senza però avere fortuna, colpendo anche diversi legni e chiudendo la squadra granata nella sua metà campo. E' un ko pesante per l'Inter che con questa sconfitta viene superato dalla Lazio e vede la Roma rimanere avanti, costretto così a inseguire ancora la zona Champions League sfuggita di mano. È una vittoria che dona consapevolezza alla squadra nerazzurra, in grado di trovare la terza vittoria di fila per tornare a sognare l'Europa.

