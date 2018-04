Sudtirol Fano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sudtirol Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Voglia di riscatto per le due formazioni dopo gli ultimi pesanti ko

08 aprile 2018 Fabio Belli

Sudtirol, arriva il Fano (foto LaPresse)

Sudtirol-Fano, diretta dal signor Garofalo di Torre del Greco, domenica 8 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Una sfida all'insegna della voglia di riscatto, alla luce dei risultati delle due squadre nei rispettivi ultimi impegni. Il Sudtirol ha combattuto sul campo della Reggiana dando l'impressione di poter cogliere un risultato positivo, ma si è fatto beffare con un calcio di rigore che ha regalato una vittoria importante ai granata anche dal punto di vista della classifica.

Gli altoatesini infatti hanno ottenuto solo un punto nel doppio impegno contro Sambenedettese e Reggiana, ovvero la seconda e la terza della classe attualmente nel girone B di Serie C, perdendo l'occasione di lanciarsi definitivamente in orbita. Il Sudtirol resta comunque al quinto posto appaiato al Bassano, per giunta con una partita in meno disputata rispetto ai vicentini e alla Feralpisalò al quarto posto, ma l'impressione è che alla squadra di Zanetti manchi ancora qualcosa per il definitivo salto di qualità. Doccia gelata invece per il Fano nell'ultimo match con il Gubbio, spareggio salvezza anticipato vinto due a zero dagli umbri, che si sono allontanati così di quattro punti dai marchgiani, ora costretti a giocarsi tutto in una volata a tre con Vicenza e Santarcangelo per evitare i play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FANO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Druso di Bolzano. I padroni di casa altoatesini schiereranno Offredi tra i pali, Vinetot, Sgarbi e Frascatore titolari nella difesa a tre, mentre Tait giocherà come laterale di destra e il croato Erlic come esterno di fascia mancino. I centrali di centrocampo saranno Broh, Berardocco e Cia, mentre il ghanese Gyasi sarà affiancato da Costantino nel tandem offensivo. Risponderà il Fano con il senegalese Thiam a difesa della porta e l'uruguaiano Sosa a completare il terzetto difensivo al fianco di Gattari e di Magli. A centrocampo il ghanese Eklu Shaka completerà il terzetto centrale con Lazzari e Schiavini, mentre a Pellegrini sarà affidata la fascia destra e a Fautario la fascia sinistra. In attacco ci sarà Germinale a completare la coppia offensiva con Fioretti.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 3-5-2 per il Sudtirol allenato da Paolo Zanetti, stesso schieramento per il Fano guidato in panchina da Oscar Brevi. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Raffaele Mancini di Fano ha visto il Sudtirol imporsi di misura, uno a zero il risultato finale in favore degli ospiti grazie a una rete siglata da Costantino nelle prime battute del match. Ultimo precedente di campionato disputato a Fano dalle due compagini datato 23 dicembre 2016, il confronto si concluse con un pareggio a reti inviolate.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa degli altoatesini proposta ad una quota di 1.70 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.39 da William Hill e il successo in trasferta della formazione marchigiana quotato 4.75 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 quota rispettivamente 2.50 e 1.50 l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.