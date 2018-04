Teramo Renate/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Teramo Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre vogliono consolidare i loro obiettivi

08 aprile 2018 Fabio Belli

Il Teramo ospita il Renate (foto LaPresse)

Teramo-Renate, diretta dal signor Meraviglia di Pistoia, domenica 8 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo la sconfitta sul campo del Sudtirol, il Teramo ha lanciato segnali di ripresa in campionato, andando a vincere di misura in casa contro la Triestina, per poi fermare il Gubbio in trasferta nell'ultimo match disputato. Gli abruzzesi restano quartultimi in classifica ma mantengono quattro punti di vantaggio sul Vicenza e sul Fano che al momento si giocherebbero il play out per non retrocedere, visto che un posto per la retrocessione è già stato occupato da Modena ritiratosi nel girone d'andata.

Anche il Renate però, dopo un lunghissimo periodo di crisi, è riuscito a riprendersi ottenendo due pareggi contro Gubbio e Mestre e una vittoria contro il Vicenza nelle ultime tre partite disputate in campionato. Risultati che hanno riportato i brianzoli al decimo posto e hanno riaperto la prospettiva di una partecipazione ai play off che sembrava stare irrimediabilmente scivolando via. Il match si prospetta equilibrato visto che entrambe le squadre stanno attraversando un buon momento di forma, ma Teramo e Renate non devono dimenticare gli errori commessi in passato ed il rischio di ritrovarsi di nuovo sbalzati indietro in classifica, con soprattutto gli abruzzesi ancora a rischio retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO RENATE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. I padroni di casa abruzzesi schiereranno Calore in porta e Caidi, Speranza e Milillo titolari nella difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno Graziano e De Grazia, mentre Ventola giocherà come esterno laterale di destra e l'ecuadoregno Varas come esterno laterale di sinistra. In attacco, ci sarà spazio per l'ivoriano Gondo affiancato da Terracino e Sandomenico nel tridente. Risponderà il Renate con Di Gregorio in porta, Di Gennaro impiegato in posizione di terzino destro e Mattioli impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Vannucci e Teso giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio per Anghileri, Palma e Pavan, mentre nel tridente offensivo della formazione brianzola partiranno dal primo minuto Lunetta, Gomez e Finocchio.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 3-5-2 per il Teramo allenato da Ottavio Palladini, 4-3-3 per il Renate guidato in panchina da Roberto Cevoli. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Città di Meda, casa delle partite interne del Renate, ha visto le due squadre pareggiare a reti bianche, zero a zero il risultato finale. Questo è l'unico precedente tra le formazioni, con Teramo e Renate che si sono ritrovate in questa stagione per la prima volta di fronte in un campionato professionistico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa degli abruzzesi proposta ad una quota di 2.39 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 2.87 da William Hill e il successo in trasferta della formazione brianzola quotato 3.00 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 quota rispettivamente 2.50 e 1.50 l'over 2.5 e l'under 2.5.

