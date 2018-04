Torino-Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Torino-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 12.30.

08 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Torino-Inter, LaPresse

Torino-Inter, diretta dal signor Tagliavento di Terni, domenica 8 aprile 2018 alle ore 12.30, sarà il lunch match della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Per la squadra di Luciano Spalletti l'obiettivo è ritrovare la vittoria dopo lo 0-0 nel derby di Milano giocato mercoledì scorso al Meazza: dopo le due incredibili palle gol fallite a un metro dalla porta vuota, Mauro Icardi cerca immediatamente il riscatto. L'attaccante argentino, secondo miglior marcatore della Serie A dietro a Ciro Immobile, ha molto da farsi perdonare ai propri tifosi per le occasioni gettate al vento pochi giorni fa contro i cugini.

TORINO INTER, DIRETTA LIVE

I nerazzurri, inoltre, devono consolidare il quarto posto: a due lunghezze di ritardo c'è la Lazio, un cliente che può dare parecchio fastidio da qui al termine del campionato, a meno che i biancocelesti non decidano di puntare tutte le loro fiche sull'Europa League. L'Inter non può assolutamente permettersi di lasciare altri punti per strada se vuole tornare in Champions League per la prima volta dopo 6 anni. Grazie alle ultime due vittorie contro Cagliari e Crotone e gli 8 gol segnati negli ultimi 180 minuti, i granata di Mazzarri si sono rilanciati nella corsa verso l'Europa League, anche se il terzetto Atalanta-Fiorentina-Sampdoria resta a cinque punti di distanza.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv dell'incontro Torino Inter sarà disponibile per gli abbonati Sky sui canali numero 206 e 251 del satellite, ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it. Gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire il match sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay, con diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Grande Torino di Torino: padroni di casa granata schierati con Sirigu tra i pali e una difesa a tre composta da Bonifazi, l'argentino Burdisso e Moretti. A centrocampo, spazio per l'ecuadoregno Rincon e Baselli, mentre Baselli coprirà la corsia laterale di destra e l'altro argentino Ansaldi la corsia laterale di sinistra. In avanti, appoggiati dal serbo Ljajic schierato come trequartista, il 'Gallo' Belotti, autore di una tripletta nel recupero contro il Crotone, e lo spagnolo Iago Falque. Risponderà l'Inter con lo sloveno Handanovic tra i pali, il portoghese Cancelo schierato in posizione di terzino destro e D'Ambrosio schierato in posizione di terzino sinistro, con lo slovacco Skriniar e il brasiliano Miranda difensori centrali. A centrocampo, Gagliardini e il croato Brozovic saranno i vertici arretrati, col suo connazionale Perisic, l'altro brasiliano Rafinha e Candreva incursori offensivi, di supporto all'unica punta di ruolo, l'argentino Icardi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli tattici a confronto con il 3-4-1-2 di Walter Mazzarri nel Torino opposto al 4-2-3-1 di Luciano Spalletti nell'Inter. Nerazzurri fermati sul pari in casa nel match d'andata di questo campionato contro i granata, uno a uno con vantaggio di Iago Falque e gol del pari di Eder. Pari per due a due nel precedente a Torino nello scorso campionato, gol di Kondogbia e Candreva nell'Inter e di Baselli e Acquah nel Toro. Ultima vittoria dell'Inter con gol di Kondogbia in casa del Torino, per uno a zero, l'8 novembre 2015. Poggi e Cois realizzarono i gol dell'ultimo successo casalingo del Torino contro l'Inter, il 27 febbraio 1994

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker che vedono i nerazzurri favoriti per la vittoria in trasferta, quotata 2.10 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.39 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin offre a 3.70 la quota per il successo interno dei granata. Per le quote sui gol realizzati complessivamente nella partita, Unibet fissa a 1.82 l'over 2.5 e 1.98 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.