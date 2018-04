Triestina Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Triestina Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida di grande tradizione, la capolista vicina alla B

08 aprile 2018 Fabio Belli

Triestina, arriva la capolista Padova (foto LaPresse)

Triestina-Padova, diretta dal signor De Santis di Lecce, domenica 8 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sfida tra due squadre di grande blasone del NordEst, un match che richiama anche molti tifosi alla luce di una rivalità che ha visto questo derby veneto andare in scena nel passato del calcio italiano anche in Serie A. La sfida alla capolista non arriva nel momento migliore per la Triestina, che dopo cinque pareggi consecutivi (che avevano comunque allungato a sette la serie di risultati utili di fila) si è fermata nell'ultimo impegno di campionato disputato, il 25 marzo scorso, sul campo del Teramo.

Un ko che ha costretto gli alabardati a farsi agganciare al decimo posto dal Ravenna e a farsi staccare di un punto al nono posto dal Renate, mettendo dunque in discussione la partecipazione ai prossimi play off. Ha riacceso il suo motore invece il Padova, con un tre a zero sul Pordenone che ha messo in chiaro le cose e mantenuto otto punti di vantaggio sulla Sambenedettese, che a cinque giornate dalla fine del torneo potrebbero rappresentare una garanzia per i biancoscudati per il ritorno in Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PADOVA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa alabardati schiereranno Boccanera in porta, Troiani in posizione di terzino destro e Pizzul in posizione di terzino sinistro, con lo sloveno Codromaz e Lambrughi centrali della retroguardia. A centrocampo i centrali saranno Meduri e Porcari, con il ghanese Mensah impiegato come esterno laterale di destra e Petrella come esterno mancino. In attacco, ci sarà spazio per Pozzebon al fianco del marocchino Arma. Risponderà il Padova con Bindi a difesa della porta alle spalle di una linea a tre della retroguardia con Russo, Ravanelli e Cappelletti titolari. La fascia destra sarà affidata a Zambataro e la fascia sinistra a Contessa, mentre i centrali titolari di centrocampo saranno Pulzetti, Mazzocco e Pinzi. Capello e Guidone saranno schierati dal primo minuto nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 4-4-2 per la Triestina allenata da Nicola Princivalli, 3-5-2 per il Padova guidato in panchina da Pierpaolo Bisoli. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Euganeo di Padova ha visto i biancoscudati imporsi con il punteggio di due a uno, reti decisive messe a segno da Tabanelli e da Capello, con momentaneo pareggio della Triestina di Meduri. Il Padova ha affrontato la Triestina in casa quest'anno anche in Coppa Italia, vincendo con un rotondo cinque a zero. Veneti vincenti anche nell'ultimo precedente disputato a Trieste, tre a uno il punteggio finale il 15 marzo del 2015. La Triestina non batte il Padova in casa dai tempi della Serie B: due a uno il risultato finale nel precedente del 27 marzo 2010 nel campionato cadetto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa degli alabardati proposta ad una quota di 3.60 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 2.89 da William Hill e il successo in trasferta della formazione biancoscudata quotato 2.10 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 quota rispettivamente 2.50 e 1.50 l'over 2.5 e l'under 2.5.

