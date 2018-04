Udinese-Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Udinese-Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 18.00.

08 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Udinese-Lazio, LaPresse

Udinese-Lazio, diretta dal signor Rocchi di Firenze, domenica 8 aprile 2018 alle ore 18.00, sarà una delle sfide che chiuderanno il programma della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Sfida delicatissima per entrambe le formazioni. L'Udinese ha chiamato a raccolta i suoi tifosi dopo sette sconfitte consecutive, con due soli gol realizzati e subendo sempre, in tutti e sette i match, due reti dagli avversari. I punti di vantaggio sulla zona retrocessione restano nove, ma i bianconeri cercano una reazione d'orgoglio contro una Lazio reduce da un'esaltante notte europea, il quattro a due al Salisburgo che andrà difeso giovedì prossimo in Austria, ma che rappresenta comunque un buon viatico vista la prestazione. In Serie A i biancocelesti cercano la rincorsa a Roma e Inter per le posizioni che valgono la qualificazione in Champions League, in una corsa punto a punto in cui ogni passo falso potrebbe rivelarsi fatale per l'obiettivo, dunque turn over sì ma ragionato per Simone Inzaghi.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv dell'incontro Udinese Lazio sarà disponibile per gli abbonati Sky su due canali del satellite (il numero 206, Sky Super Calcio HD, e il numero 251, Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sul sito skygo.sky.it. Gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire il match sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay, con diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso la Dacia Arena di Udine: padroni di casa friulani schierati con l'argentino Bizzarri in porta e una difesa a tre con il brasiliano Samir, il suo connazionale Danilo e il danese Larsen titolari nella difesa a tre. A centrocampo, al fianco dell'islandese Hallfredsson per vie centrali si muoveranno il croato Balic e il ceko Barak, mentre lo svizzero Widmer sarà l'esterno laterale di destra e lo svedese Ingelsson l'esterno laterale di sinistra. In attacco l'altro argentino De Paul si muoverà da trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, il croato Perica. Risponderà la Lazio con l'albanese Strakosha tra i pali e una difesa a tre con l'olandese De Vrij, il brasiliano Luiz Felipe e l'angolano Bastos schierati titolari. Gli esterni di fascia saranno il montenegrino Marusic a destra e il bosniaco Lulic a sinistra, con Parolo, il brasiliano Lucas Leiva e il serbo Milinkovic-Savic titolari a centrocampo. L'altro brasiliano Felipe Anderson supporterà il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, sul fronte offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per i due allenatori, con Massimo Oddo e Simone Inzaghi che partiranno entrambi tatticamente schierando un 3-5-1-1. Il match d'andata di questo campionato, rinviato e poi disputato a gennaio, ha visto la Lazio battere tre a zero l'Udinese con un'autorete di Samir e i gol di Nani e Felipe Anderson. Tre a zero per i biancocelesti anche nell'ultimo precedente in Friuli, con doppietta di Immobile e gol di Keita. L'Udinese ha battuto per l'ultima volta la Lazio in casa il 20 aprile 2013 con una rete di Totò Di Natale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per il match della Dacia Arena vedono i biancocelesti favoriti, Bet365 propone a 1.83 la quota per il successo esterno, Bwin propone a una quota di 3.80 l'eventuale pareggio e William Hill fissa a 4.50 la quota per la vittoria friulana. Per le quote sui gol realizzati complessivamente nella partita, Unibet fissa a 1.75 l'over 2.5 e 2.08 l'under 2.5.

