Venezia Brescia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Venezia Brescia, che sarà diretta dall’arbitro Balice, è il primo posticipo nella 34^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: le due squadre scendono in campo al Penzo alle ore 15.00 di domenica 8 aprile. Lagunari per i playoff, lombardi per salvarsi: così si possono riassumere i temi della partita. Il Venezia ha calato il proprio rendimento ma sta riuscendo a rimanere agganciato alle prime otto posizioni che valgono gli spareggi per la promozione, deve tuttavia guardarsi le spalle perché ci sono avversarie che stanno risalendo la corrente e dunque sarà difficile mantenersi in linea di galleggiamento, pur se è ancora ampiamente possibile prendersi addirittura il quarto posto. Il Brescia invece ha appena due punti di margine sulla zona playout: negli ultimi tempi era anche riuscito a cambiare marcia dando la sensazione di poter fare un pensierino ai playoff, ma alla fine la dimensione delle rondinelle è quella di mantenere la categoria senza troppi voli in alta quota. Staremo dunque a vedere quello che succederà in questa sfida che si preannuncia davvero molto interessante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Brescia sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare a pagamento: nello specifico questa partita è su Sky Calcio 5, con codice d’acquisto 414783 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Si potrà seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non richiede costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Due vittorie nelle ultime cinque per il Venezia, che in generale continua a perdere poco ma lo ha anche fatto due volte nelle ultime quattro, sempre fuori casa e contro Empoli e Frosinone. I ko contro le prime due della classifica ci dicono che i lagunari non sono forse ancora al livello della promozione diretta, ma va sempre ricordato che stiamo parlando di una squadra che due anni fa era in Serie D, che ha conquistato due promozioni consecutive e che adesso sogna il colpo grosso, ovvero arrivare in Serie A nel giro di tre campionati. Pippo Inzaghi ci crede, ma nel girone di ritorno non ha fatto benissimo e ha rallentato la sua marcia; pure, è riuscito a restare nelle prime otto e adesso per archiviare i playoff ha bisogno di un finale di stagione in ascesa. A cominciare dalla partita contro il Brescia: come il Venezia, anche i lombardi hanno pareggiato 0-0 nel recupero infrasettimanale ma le rondinelle sono deluse, perché affrontavano in casa la Virtus Entella e pensavano di portare a casa una vittoria che le avvicinasse alla salvezza. Ad ogni modo il Brescia è riuscito a vincere quattro partite delle ultime 10, aggiungendo tre pareggi; non è un ruolino di marcia strepitoso ma, per una squadra che si deve salvare, è certamente molto importante anche perché comprende il successo contro il Parma e quello in rimonta contro il Pescara, una concorrente diretta che infatti adesso è dietro in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA BRESCIA

Dubbio Modolo-Del Grosso nella difesa del Venezia, che dovrebbe per il resto confermare Domizzi e Cernuto; Vicario sembra ormai essersi preso il posto di portiere a scapito di Audero e dovrebbe giocare anche oggi, sulle corsie laterali invece si va verso la conferma di Nicolas Frey e Garofalo. Non dovrebbe cambiare l’assetto di centrocampo: Stulac nella posizione di perno davanti al reparto arretrato come primo giocatore da guardare per impostare la manovra, sulle mezzali invece ci sarà il lavoro dei soliti Falzerano e Pinato che sono anche molto abili in zona gol. Nella coppia d’attacco presente Litteri, il dubbio riguarda Zigoni e Geijo che si giocano il secondo posto. Il Brescia sarà schierato da Roberto Boscaglia con il 4-3-1-2: l trequartista sarà uno tra Ndoj e Rigoberto Rivas, mentre davanti ci sarà il solito tandem formato da Torregrossa e Andrea Caracciolo che hanno segnato 20 gol in due. Centrocampo di qualità con Dimitri Bisoli a fare da playmaker, Tonali su una mezzala e Alessandro Martinelli che occupa l’altra: 21,7 anni di media per questo reparto, mentre in difesa c’è l’esperienza di Gastaldello e Longhi (che giocherà a sinistra) che si mischia con la gioventù di Coppolaro (terzino destro) di Somma e del portiere Minelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo quanto ha stabilito l’agenzia di scommesse Snai, il Venezia parte con un chiaro vantaggio nei pronostici: il segno 1 per la vittoria della squadra allenata da Filippo Inzaghi vale infatti 1,80 contro il 4,75 che è il valore assegnato all’eventualità di un successo esterno del Brescia, per il quale dovrete ovviamente giocare il segno 2. Il pareggio è come sempre identificato dal segno X: se al Penzo nessuna delle due squadre dovesse riuscire a prendersi la vittoria, il guadagno per voi sarebbe di 3,30 volte la somma che avrete deciso di investire.

