Verona-Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Verona-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 15.00.

08 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Verona-Cagliari, LaPresse

Verona-Cagliari, diretta dal signor Valeri di Roma, domenica 8 aprile 2018 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Recuperi amari per Verona e Cagliari, che hanno subito due pesanti sconfitte. Sportivamente drammatico il ko degli scaligeri contro un Benevento praticamente già retrocesso, ma che ha surclassato la squadra di Fabio Pecchia in tutto e per tutto, con un tre a zero che ha impedito ai veneti di portarsi a un solo punto dalla Spal quartultima. Una sconfitta che ha scatenato le critiche molto feroci dell'ambiente veronese, che hanno messo in discussione l'impegno e l'orgoglio del gruppo gialloblu.

Dall'altra parte il Cagliari, al termine di una partita rocambolesca, è uscito sconfitto all'ultimo tuffo sul campo del Genoa, mantenendo cinque punti di vantaggio sul Crotone terzultimo a sua volta sconfitto a Torino, ma mancando la possibilità di mettere in ghiaccio il discorso salvezza. La sfida potrebbe rilanciare il Verona e veder di nuovo risucchiati i sardi in zona-pericolo, oppure potrebbe definitivamente regalare la salvezza al gruppo rossoblu, e con una posta in palio così delicata è probabile che la partita sarà tattica e molto equilibrata.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv dell'incontro Verona Cagliari sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale numero 252 del satellite, Sky Calcio 2 HD, con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona: padroni di casa scaligeri schierati con il brasiliano Nicolas in porta e una linea difensiva a quattro con Ferrari, Antonio Caracciolo, il serbo Vukovic e il francese Souprayen impiegati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. A quattro anche il centrocampo con Romulo schierato sulla fascia destra e Verde sulla fascia sinistra, mentre il centrocampista del Lichtenstein Buchel e Calvano saranno i centrali sulla mediana. In attacco, coppia offensiva formata da Cerci e dal croato Petkovic. Risponderà il Cagliari con Cragno in porta e una difesa a tre con Pisacane, Ceppitelli e Andreolli schierati titolari. Faragò sarà l'esterno laterale di destra e il greco Lykogiannis sarà l'esterno laterale di destra, mentre i centrali di centrocampo saranno Barella, Dessena e il moldavo Ionita. In attacco, confermato il tandem Sau-Pavoletti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici schierati dai due allenatori saranno il 4-4-2 per il Verona allenato da Fabio Pecchia e il 3-5-2 per il Cagliari guidato in panchina dall'uruguaiano Lopez. All'andata con i gol di Ceppitelli e Faragò i sardi hanno avuto la meglio in casa sui gialloblu che si erano portati in vantaggio con una rete di Zuculini. Verona vincente nell'ultimo precedente di campionato disputato a Verona, uno a zero con rete di Tachtsidis a un minuto dal novantesimo il 4 ottobre 2014. Il Cagliari ha vinto per l'ultima volta a Verona in occasione del due a uno dell'8 maggio 2004, nel campionato di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote per le scommesse equilibrate ma Cagliari comunque favorito dai bookmaker considerando il momento molto difficile del Verona. Vittoria esterna sarda quotata 2.20 da Bet365, eventuale pareggio fissato a una quota di 3.30 da Bwin e vittoria interna scaligera quotata 3.40 da William Hill. Per le quote sui gol realizzati complessivamente nella partita, Unibet fissa a 1.90 sia l'over 2.5 sia l'under 2.5.

