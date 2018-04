Video/ Ascoli Carpi (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Ascoli Carpi (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Monachello e Mengoni decidono la sfida al Del Duca per la squadra bianconera.

08 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Ascoli Carpi (LaPresse)

L'Ascoli batte il Carpi per due reti a zero grazie a Monachello e Mengoni che rilanciano le ambizioni salvezza della compagine guidata da Serse Cosmi. Andiamo ora ad analizzare i numeri del match per capire l'andamento dell'incontro. Sono stati ben 450 i tiri dell'Ascoli contro i 265 del Carpi. Carpi che invece ha puntato molto sulle corsie esterne effettuando 14 cross contro i dieci dell'Ascoli. Il possesso palla premia i padroni di casa con un 57% contro il 43% della compagine ospite. Buzzegoli, due cross, e Melchiorri, quattro, sono i due calciatori che hanno inciso di più sulle fasce. Vasile Mogos, calciatore rumeno, ha fornito un assist vincente per i suoi compagni di squadra. Match mai realmente in bilico con i padroni di casa bravi a comandare il gioco dall'inizio alla fine, il Carpi ha creato quasi nulla in avanti.

DICHIARAZIONI

Gaetano Monachello, autore della rete del vantaggio, ha espresso tutta la sua felicità attraverso il sito ufficiale dell'Ascoli: "Siamo partiti aggressivi, portando il loro terzino a sbagliare il passaggio e abbiamo trovato subito il gol con un mio diagonale; più tardi ci ho riprovato, ma ero un po' largo e la palla di Addae mi è arrivata un po' in ritardo. Sono stanchissimo e non vedo l'ora di andare a casa a riposare, per me ogni partita è una guerra e do sempre il 100% perché c'è una Società che non ci fa mancare mai niente. E' stata una partita dura, ma ora non dobbiamo fermarci, ci godiamo stasera i tre punti, ma da domani questa vittoria va già in archivio. Il gol è scontato dedicarlo alla mia ragazza che mi sopporta e alla mia famiglia, ma vorrei che fosse principalmente per il gruppo; ci sono ragazzi che vedete meno come De Feo, Parlati, Venditti o lo staff che sono la nostra forza. Vedo come lavorano e come esultano tutti dopo un gol. Sono orgoglioso di avere dei compagni così. Devo ringraziare anche il Mister per la fiducia che mi dà, vuole che allunghi la squadra e lo farò finché avrò fiato. Ora testa a Foggia, andremo lì almeno per il pareggio. Questa vittoria ci carica ancora di più perché siamo ancora in corsa per la salvezza". Antonio Calabro, tecnico del Carpi, è intervenuto al termine del match perso contro l'Ascoli, queste le sue parole in conferenza stampa e riportate da PicenoOggi: "Siamo cascati nel gioco dell’Ascoli, loro sono stati subito aggressivi, si è messa subito bene e l’hanno saputa gestire. Perdere non fa mai piacere, anche se abbiamo 48 punti con 8 partite al termine. Noi fallosi? No, non credo, siamo una delle squadre che fa meno falli in campionato. Gli episodi non ci hanno aiutato, Agazzi su Ligi ha fatto una gran parata e ha permesso a l’Ascoli di continuare a fare la propria partita".

© Riproduzione Riservata.