Video/ Bari Salernitana (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Bari Salernitana (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Henderson e Casasola decidono la sfida tra le mura del San Nicola.

08 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Bari Salernitana (LAPRESSE)

Allo Stadio San Nicola il Bari viene fermato dalla Salernitana con un pareggio per 1 a 1 nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Nel primo tempo i padroni di casa biancorossi controllano l'andamento del match, tentando di colpire specialmente con Nené, fino a trovare la rete del vantaggio tramite l'autogoal di Minala del 21', propiziato dal lancio di Henderson. Nel secondo tempo gli ospiti crescono e provano a farsi valere, spaventando gli avversari con la conclusione respinta di Palombi al 54'. Gli sforzi dei campani vengono premiati al 59' dal colpo di testa vincente di Casasola, pescato perfettamente da Vitale su calcio d'angolo. Il punto conquistato con questo pareggio permette al Bari di portarsi a quota 54 ed alla Salernitana di raggiungere i 42 punti nella classifica di Serie B.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge che, nonostante un ottimo secondo tempo da parte dei granata, il Bari avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto al risultato finale. I biancorossi si sono aggiudicati il posesso palla con il 52%, hanno effettuato più passaggi, 454 a 391, contrasti, 12 a 4, e cross fatti, 14 a 10, oltre ad esser stati superiori pure in fase offensiva, a giudicare dal 13 a 6 nelle conclusioni, 2 ciascuno per Henderson, Nené e Casasola. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, i pugliesi sono stati più fallosi a fronte del 18 a 13 nei falli commessi e l'arbitro Di Martino della sezione di Teramo ha estratto il cartellino giallo per cinque volte nel corso della partita, ammonendo rispettivamente Gyomber e Iocolano da un lato, Odjer, Vitale e Minala dall'altro.

