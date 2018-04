Video/ Cremonese Foggia (0-4): highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Cremonese Foggia (0-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Poker dei satanelli allo Zini: rossoneri alla 11^ posizione in classifica.

08 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Cremonese Foggia (LaPresse)

Allo Stadio Giovanni Zini il Foggia supera agevolmente in trasferta la Cremonese per 4 a 0 nella 34^ giornata del campionato di Serie B. Nel primo tempo gli ospiti pugliesi mettono a segno un uno-due micidiale nel giro di appena 120 secondi portandosi in vantaggio al 33' con Kragl, assistito da Nicastro, e raddoppiando al 35' con Mazzeo, liberato dalla sponda aerea di Zambelli. Il palo centrato da Arini serve poco ai padroni di casa che subiscono pure il tris già prima del riposo a causa del colpo di testa vincente di Nicastro, ribadendo in rete la conclusione di Agnelli respinta corta al 44'. Nella ripresa è protagonista ancora Zambelli, con l'aiuto dell'ottimo Nicastro, firmando il poker definitivo al 61'. Inutili le occasioni sprecate dai lombardi nel finale, quando i rossoneri rifiatano concedendo spazio a risultato praticamente acquisito. I tre punti conquistati permettono al Foggia di portarsi a quota 46 mentre la Cremonese resta ferma con 41 punti nella classifica di Serie B.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Foggia abbia conquistato meritatamente il successo fuori casa nonostante il calo nel finale, che ha permesso alla Cremonese di conquistare il possesso palla con il 52%. Gli ospiti sono stati infatti superiori per passaggi, 483 a 344, e cross fatti, 20 a 14, oltre ad aver surclassato gli avversari in fase offensiva: 16 a 11 le conclusioni totali - delle quali tre del solo Kragl - ed 8 a 3 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Foggia è stata la squadra più scorretta a causa del 15 a 11 nei falli commessi e l'arbitro Giua della sezione di Olbia ha estratto il cartellino giallo tre volte ammonendo rispettivamente Cavion da un lato, Agnelli e Camporese dall'altro.

