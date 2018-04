Video/ Palermo Pescara (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Palermo Pescara (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Cronado e Valzania decidono la sfida al Barbera nel primo tempo.

08 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Palermo Pescara (LAPRESSE)

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo non va oltre un pareggio per 1 a 1 contro il Pescara nella 34^ giornata di Serie B. Succede praticamente tutto nel primo tempo, quando i padroni di casa riescono a sbloccare la situazione con Coronado al 25' ma gli ospiti reagiscono immediatamente e pareggiano al 40' grazie a Valzania. Nel secondo tempo entrambe le squadre creano diverse occasioni per cambiare il punteggio ed il portiere rosanero Pomini sventa pure il calcio di rigore calciato da Brugman al 79', concesso per fallo di Rajkovic ai danni di Mancuso. Nel recupero sono i biancazzurri a salvarsi per merito di Crescenzi, bravo ad intervenire sulla linea di porta per fermare il colpo di testa di Moreo al 92'. Il punto conquistato consente al Palermo di portarsi a quota 58 agganciando il Frosinone al secondo posto ed al Pescara di raggiungere i 38 punti nella classifica di Serie B.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, nonostante il possesso palla leggermente favorevole al Pescara con il 54%, il Palermo avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto: i siciliani risultano infatti migliori degli abruzzesi per quanto riguarda passaggi, 445 a 390, contrasti, 29 a 16, e cross fatti, 21 a 10. Superiorità rosanero anche per quanto riguarda la fase offensiva a fronte del 18 a 12 nel computo delle conclusioni, 2 ciascuno per Coronado e Valzania. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, parità nei falli commessi, 11 per parte, l'arbitro Piscopo della sezione di Imperia ha estratto il cartellino giallo due volte ammonendo solamente Jajalo e Gnahoré tra i padroni di casa.

