Video/ Roma Fiorentina (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata)

Video Roma Fiorentina (0-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 31^ giornata. Sesta vittoria consecutiva per i viola: Benassi e Simeone affondano i giallorossi all'Olimpico

08 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Roma Fiorentina (LaPresse)

La Roma cade in casa contro la Fiorentina sotto i colpi di Marco Benassi e Giovanni Simeone complicandosi la strada per la qualificazione in Champions League; lo 0-2 all'Olimpico rappresenta invece la sesta vittoria consecutiva per i viola che si prendono la settima posizione in classifica e sono più vicini all'Europa League. Andiamo a scoprire i numeri del match per capire l'andamento dell'incontro. Possesso palla nettamente a favore della Roma, 63% contro il 37% degli ospiti. Nove le parate di Sportiello di cui tre decisive. Sono stati addirittura dodici i tiri porta dei giallorossi contro i tre della Fiorentina che hanno trovato due reti. Le occasioni da gol create stridono con il risultato finale, il tabellino recita un tredici contro tre. Dando uno sguardo invece ai singoli scopriamo che Dzeko ha tirato in porta quattro volte creando sei occasioni da gol. Mentre Fazio ha recuperato ben nove palloni. Fiorentina quindi cinica al massimo contro una Roma sprecona che ha trovato un grandissimo Sportiello e due traverse.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta patita contro la Fiorentina, queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: "La Juventus ne ha cambiati nove oggi. Quando giochi determinate partite e non hai nemmeno 48 ore per recuperare devi mettere dentro forze fresche. Se si guarda il risultato avete ragione voi, ma io devo guardare la prestazione, le trame di gioco. Col Barcellona abbiamo fatto una buona gara, siamo mancati in quello che è mancato anche oggi, nella cattiveria sotto porta. Quando tiri più di 20 volte in porta contro 3-4 tiri vuol dire che devi essere arrabbiato, abbiamo speso tanto senza vincere. Quando facciamo determinate cose serve maggior cattiveria in allenamento e poi va riportata in partita, questo è un aspetto che va cambiato a livello di mentalità. Dobbiamo essere ancora più forti, continuare a credere in quello che stiamo facendo e colmare quello che ci manca”. Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "E' una vittoria molto importante per la forza dei nostri avversari. Abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo giocato buon primo tempo soffrendo il giusto, era inevitabile subire la voglia della Roma di riprendere il risultato ma credo che ce la siamo meritati per la voglia, la determinazione e per il momento che stiamo vivendo. Davide è con noi, sempre, quando ci alleniamo, quando stiamo insieme, è nel nostro cuore, nella nostra testa, tutto quello che facciamo lo dedichiamo a lui, ci siamo presi l'impegno di andare avanti per lui ed ho scoperto dei giocatori davvero con dei valori importanti. I miei ragazzi meriterebbero di giocare tutti, abbiamo trascorso una settimana bellissima vincendo tre partite e ora dobbiamo fare un'altra bella settimana con altri tre incontri, possiamo dire la nostra".

© Riproduzione Riservata.