Video/ Sampdoria Genoa (0-0): highlights della partita (Serie A 31^ giornata)

Video Sampdoria Genoa (0-0): gli highlights della partita di Serie A per la 31^ giornata. Il derby della Lanterna finisce senza reti, un punto a testa senza troppe emozioni a Marassi

08 aprile 2018 Fabio Belli

Video Sampdoria Genoa (Foto LaPresse)

Derby della Lanterna senza sussulti particolari nella trentunesima giornata del campionato di Serie A: Sampdoria Genoa finisce 0-0, un punto a testa a Marassi. A entrambe le squadre probabilmente stava bene un punto che aiuta la Sampdoria a restare in scia della zona europea, pur facendosi staccare da una Fiorentina corsara a Roma, e che permette al Genoa di compiere un altro passo verso la salvezza. Match con una supremazia territoriale da parte dei blucerchiati che si è concretizzata col passare del tempo, con i Grifoni più intraprendenti nella prima parte di gara. Viene annullato un gol a Pandev per netto fuorigioco, ma dopo appena 11’ la prima tegola concreta è per il tecnico della Samp, Giampaolo, che deve rinunciare a Murru per infortunio e inserire al suo posto sulla fascia sinistra Regini.

POCHE OCCASIONI DA GOL

Le occasioni da gol continuano a scarseggiare, e se Zapata non trova collaborazione nelle sue incursioni offensive, dall’altra parte è Lapadula a provarci, ma è Silvestre a immolarsi per salvare la porta di Viviano. Nella ripresa dopo 7’ ancora un cambio sugli esterni per la Sampdoria, Berezysnki viene sostituito da Sala. Ma il Genoa si fa ancora più guardingo, con Ballardini che rinuncia a una punta, inserendo Cofie per Pandev e avanzando il raggio d’azione di Bertolacci. La Sampdoria si gioca le ultime cartucce con due conclusioni di Caprari che non hanno fortuna, dall’altra parte è ancora Silvestre a vincere il duello con Lapadula. Si chiude dopo 2’ di recupero una sfida che, a parte lo straordinario spettacolo dei tifosi sugli spalti, anche l’arbitro ha dato l’impressione di aver fretta di chiudere.

