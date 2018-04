Video/ Spal Atalanta (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata)

Video Spal Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 31^ giornata. Ci pensa De Roon del dischetto a salvare la formazione di Gasperini.

Video Spal Atalanta - La Presse

E’ finita 1-1 la sfida tra Spal e Atalanta. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Cionek, pareggio nerazzurro nella ripresa grazie al penalty trasformato da De Roon. Un punto ciascuno dunque. Sorriso amaro per la Spal che domani potrebbe subire l’aggancio in classifica da parte del Crotone, oggi terz’ultimo. L’Atalanta neanche può ritenersi soddisfatta. Scivola infatti all’ottavo posto, superata dalla Fiorentina. Nel prossimo turno gli estensi giocheranno al Franchi di Firenze mentre gli orobici ospiteranno all’Atleti Azzurri d’Italia l’Inter di Spalletti. Semplici schiera la Spal con il 3-5-2. Tra i pali Meret, in difesa Salamon, Felipe e Cionek. A centrocampo da destra verso sinistra Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi e Costa. In attacco la coppia formata da Paloschi e Antenucci. Modulo speculare scelto da Gasperini. In porta Berisha, difeso da Mancini, Palomino e Masiello. Fascia destra occupata da Hateboer, in mezzo al campo de Roon, Cristante e Freuler, a sinistra Gosens. In avanti Gomez e Petagna. Arbitra il signor Damato di Barletta.

SINTESI PRIMO TEMPO

Ci prova la Spal per prima. Cross di Salamon per Antenucci: il suggerimento è troppo lungo e si perde tra le braccia di Berisha. La prima occasione del match è però dei nerazzurri: cross teso di Hateboer, Gomez non interviene in modo incisivo, palla che giunge a Gosens che conclude sul primo palo, ma trova la respinta di Meret. Ci prova De Roon. Il centrocampista dell'Atalanta calcia da fuori. La conclusione di destro sfila a lato. L'Atalanta è in totale gestione del match in questa fase. La Spal fatica ancora a trovare le contromisure all'avversario. Ancora la Dea pericolosa: Gomez appoggia per Hateboer che calcia di prima col sinistro, para facile Meret. Finalmente arriva la risposta della Spal. Grassi sorprende Hateboer e De Roon concludendo a rete, ma trova la respinta di piede di Berisha. Ringalluzzito, ci prova pure Viviani. Il centrocampista della Spal si accentra e conclude da fuori area. Il suo destro è fuori misura. Dopo un inizio molto contratto, la Spal prova ad alzare il proprio baricentro. L'Atalanta continua a far girare il pallone. Destro dalla distanza di Viviani, il tiro rimbalza all'ultimo sul portiere che devia, in modo goffo, in calcio d'angolo. Tentativo di Viviani. Conclusione potente su calcio di punizione, Berisha respinge centralmente con i pugni. Chance per la Spal. Antenucci prova a sfondare sulla sinistra, Masiello prova ad arginarlo, ma il difensore devia, palla vagante in area su cui arriva Costa: sinistro a lato. Rete annullata all'Atalanta al 25esimo. Bellissima azione aggirante della squadra di Gasperini, destro dal limite dell'area di Gomez, palla sul palo, poi Freuler mette dentro, ma era in posizione di fuorigioco. Lazzari prova a sfondare sulla destra, supera Gosens, ma trova Palomino attento in copertura. Cartellino giallo intanto per il difensore della Spal, Cionek, per fallo su Mancini. L'Atalanta attacca, cross di Petagna che cerca Gomez in area, ma la difesa della Spal è attenta e allontana la minaccia. Sfonda Gomez in area, lanciato da un velo di Petagna. Lazzari interviene in scivolata e blocca l'azione avversaria. Al 38esimo la Spal passa in vantaggio. Splendida esecuzione di calcio di punizione di Viviani, palla in area con Cionek che elude la marcatura di Palomino e in tuffo batte Berisha. Ammonito Petagna prima dell'intervallo. Sbracciata del numero 29 ai danni di Salamon. Per Damato è cartellino giallo. Diffidato, salterà la sfida contro l'Inter.

SINTESI SECONDO TEMPO

Gasperini effettua una sostituzione durante l'intervallo. Rimane negli spogliatoi Petagna, prende il suo posto Cornelius. Atalanta subito pericolosa: servito da un lancio in profondità, Alejandro Gomez scaglia un insidioso diagonale, con Meret attento a respingere con i piedi. Spunto dell'ex Kurtic sulla destra. Il centrocampista cerca Antenucci in area ma Mancini è attento e ribatte. Ancora gli orobici all'attacco: tiro-cross del Papu, palla che attraversa tutta l'area, ma non trova nessuno dei compagni pronto alla deviazione. Ammonito Lazzari. Cartellino giallo per il numero 29 della SPAL. Gli ospiti insistono. Masiello raccoglie una respinta corta della difesa della Spal e prova a concludere verso Meret, il tiro è sballato e termina ampiamente a lato. Spal pericolosa al 58esimo. Kurtic che lancia Antenucci in profondità. L'attaccante si accentra e prova a servire un compagno nel mezzo. Freuler capisce tutto ed intercetta il pallone. Atalanta all'attacco: spinge Cornelius, palla in mezzo, la difesa della Spal si difende in angolo. Nulla di fatto, dal calcio d'angolo riparte la Spal. Al minuto 63 gli estensi vanno vicinissimi al raddoppio. Spal pericolosissima con la conclusione potente dell'ex Roma, destro a giro che si stampa sulla traversa. Hateboer calcia in porta, ma è più un cross: Freuler ne approfitta e colpisce di testa. La sua conclusione termina a lato. Sostituzione per i bergamaschi: entra Barrow, esce Palomino. Subito l'ex primavera pericoloso: Gomez controlla in corsa una palla afferente dalle retrovie e tenta un cross tagliato per Barrow. Meret fa buona guardia. Al 76esimo l'Atalanta trova un penalty. Trattenuta di Costa su Gomez in area per Damato è rigore solare: cartellino giallo per l'esterno. Ammonito Freuler. Poco dopo pure Kurtic finisce sul taccuino dell'arbitro. Giallo anche per il centrocampista sloveno per proteste. De Roon intanto rincara la dose. L'olandese ci prova col destro da fuori area. La palla sfiora la traversa. Tra le fila della Spal entra Everton Luiz, esce Viviani. Si riprende poco dopo. Gomez pizzicato in fuorigioco, mentre si preparava a mettere in mezzo un cross molto interessante. Finale palpitante al Mazza. Entrambe le squadre provano a offendere ma nel finale di gara a farla da padrone è la stanchezza. Squadra sfilacciate, troppi errori sia da una parte che dall'altra. Gasperini cerca centimetri da utilizzare nei piazzati: entra Toloi, esce Gomez. Semplici risponde mandando in campo Floccari per Paloschi.

© Riproduzione Riservata.