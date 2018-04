Video/ Spezia Empoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Spezia Empoli (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Alessandro Piu trova il pareggio per la compagine azzurra, in rete al 72'.

Finisce 1-1 la gara tra Spezia ed Empoli. La squadra di Andreazzoli non perde neanche quando va in difficoltà. Bianconeri in vantaggio con Lopez, pareggia Piu nel secondo tempo. In classifica i toscani restano al primo posto con 9 punti di vantaggio dal terzo posto. Spezia sempre al decimo, a -4 dalla zona playoff. Nel prossimo turno di Serie B Empoli contro la Pro Vercelli al Castellani, Spezia impegnato a Frosinone. Fabio Gallo schiera lo Spezia con il 4-3-1-2. Tra i pali Manfredini, in difesa De Col, Terzi, Giani e Lopez. In mediana Bolzoni, Juande e Pessina mentre in attacco troviamo Ammari in supporto di Marilungo e Gilardino. Modulo speculare scelto da Andreazzoli. In porta Gabriel, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Maietta, Luperto e Pasqual. A centrocampo Bennacer, Brighi e Krunic mentre in attacco c'è Zajc dietro Piu e Caputo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Empoli subito intraprendente. Caputo lavora un pallone in mediana, e lamenta un tamponamento da parte di Marilungo. Il direttore di gara giudica il contatto corretto e lascia proseguire. Pasqual verticalizza dal binario di sinistra, Caputo lascia scivolare la sfera, premiando Piu: il 7 prova a restituire il favore al compagno, ma il suo tocco è impreciso. Prova ad alzarsi lo Spezia. Gilardino pizzica di testa per Marilungo, che prova ad allargare il gioco con un'altra zuccata: la sfera viene però raccolta da Bennacer, che può ribaltare l'azione. Al decimo minuto i bianconeri sfiorano il gol con Marilungo. Destro squillante, dall'interno dell'area: la sfera sibila il palo e termina sul fondo. Gilardino prolunga al limite per Marilungo, atterrato da Brighi, che lo aggancia sulla propria trequarti. Piazzato invitante per lo Spezia, Gabriel ne mette quattro in barriera. Lopez s'incarica della battuta del calcio da fermo: mancino a giro, teso e calibrato al millimetro, vola Gabriel, ma la sfera s'insacca nell'angolino, con buona pace dell'estremo difensore. Al 16esimo minuto lo Spezia passa in vantaggio. Risponde subito l'Empoli: traversone radente di Di Lorenzo, Lopez in scivolata intercetta la traiettoria, Terzi allontana con una zampata un pallone che scotta. Poco dopo è Zajc ad avere la chance giusta per il pareggio. Lo sloveno approfitta di un corridoio centrale, non presidiato dalla retroguardia bianconera, per giungere al limite e scoccare il destro: la traiettoria si impenna. Al 24esimo ci prova Krunic. Assolo del bosniaco, che elude un paio di avversari con altrettanti tocchi, incrociando il destro dal limite: sfera a lato non di molto. Al 33esimo ci prova Ammari. Prima fiammata del trequartista, che scocca il mancino dalla lunga distanza: sfera alta di parecchi metri, ma lo Spezia è vivo, e non rinuncia ad offendere. Poche conclusioni, ma tanto lavoro sporco da parte di Marilungo e Gilardino: i due terminali offensivi stanno supportando la manovra bianconera a suon di sponde e sportellate. Piu prova a colpire la sua ex squadra. Spiovente dalla sinistra di Pasqual, torsione di Piu, che non centra lo specchio con la sua incornata. Rimessa dal fondo per lo Spezia. Poco dopo Zajc prova ad innescare il taglio di Caputo con l'esterno, diagonale di De Col, che addomestica il pallone, scaraventandolo il più lontano possibile. Empoli in difficoltà. Nel finale di primo tempo Zajc ci prova direttamente da calcio piazzato ma non riesce a inquadrare la porta. Si va a riposo sul risultato di 1-0.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio all'intervallo, in campo dunque gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione. Subito una chance per lo Spezia. Flipper nell'area azzurra, piattone destro da due passi di Marilungo, soluzione centrale neutralizzata in due tempi da Gabriel. Occasione colossale per lo Spezia, scarsa lucidità da parte di Marilungo, che si è divorato il bis con un destro centrale. Avvio di frazione analogo a quello del primo tempo. Al 55esimo l'ex attaccante di Atalanta ed Empoli deve uscire per infortunio. Al posto di Marilungo entra Forte. Smista da destra a sinistra lo Spezia, Lopez cerca l'imbucata, Bennacer allunga il passo, rifugiandosi in rimessa laterale. Fase di gara che sorride ai bianconeri. Brighi intanto lascia il posto a Traorè. Subito Traorè che, servito involontariamente da Di Lorenzo, esplode una frustata di destro, che si perde alta sopra il montante alto. Al 73esimo l'Empoli riesce a pareggiare: pallone vagante nell'area bianconera, rimbalzo beffardo che scavalca Terzi, ne approfitta Piu, che fulmina Manfredini con una sassata di mancino. Spezia vicino al gol. Bolzoni aggancia in area e suggerisce a rimorchio per Ammari: destro radente, Gabriel in allungo neutralizza lo squillo dell'algerino. Esce dal campo Lopez per infortunio al 78esimo: dentro al suo posto Augello. Fuori pure Ammari, e dentro Palladino. Esaurisce i cambi Gallo. Girandola di cambi chiusa dall'ingresso di Lollo per Piu. Forte interrompe una discesa dello Spezia con una sportellata energica su Maietta, sbilanciato illegalmente dal nove. Di Paolo comanda un piazzato per l'Empoli. Tiro-cross dall'out mancino di Pasqual, Manfredini è costretto ad opporsi con i pugni. Spinge l'Empoli. Al 91esimo lo Spezia va vicino al gol-vittoria. Mischia nell'area toscana, spunta Forte, che da due passi calcia a colpo sicuro: la conclusione sbatte sul legno. Lo Spezia sfiora il raddoppio. Untersee prende il posto di Zajc a pochi secondi dallo scadere.

