Video/ Ternana Cittadella (5-1): highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata)

Video Ternana Cittadella (5-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. E' manita umbra al Liberati: Tremolada segna 3 reti, una dal dischetto.

Video Ternana Cittadella (LAPRESSE)

La Ternana tritura il Cittadella battendolo per 5-1 al Liberati. A passare in vantaggio sono gli ospiti grazie a un penalty trasformato da Iori. Pareggia ben presto Montalto e ci pensa subito dopo Signori a portare in vantaggio gli umbri. Il primo tempo si chiude con l’espulsione di Scaglia. Nella ripresa si scatena Tremolada che sfoggia una tripletta da ricordare. Espulso infine pure Benedetti con il Cittadella che chiude in 9. In classifica la Ternana aggancia la Pro Vercelli al penultimo posto mentre i veneti scivolano all’ottavo posto. Nel prossimo turno Parma – Cittadella e Novara – Ternana. Gigi De Canio sceglie il 4-3-2-1. Tra i pali Sala, in difesa Vitiello, Gasparetto, Signorini e Favalli. A centrocampo Signori, Paolucci e Tremolada mentre in attacco troviamo Statella e Carretta in supporto di Montalto. Venturato risponde con il 4-3-1-2. In porta Alfonso, linea difensiva formata da Pelagatti, Varnier, Scaglia e Benedetti. In mediana Schenetti, Iori e Settembrini. Attacco formato da Chiaretti poco dietro la coppia Vido-Kouamé.

SINTESI PRIMO TEMPO

Subito match vibrante: pressing alto del Cittadella, la Ternana si difende. I primi tentativi di giornata sono però effettuati dagli umbri. Al sesto Carretta si propone sulla sinistra, il suo cross viene deviato. Poco dopo la Ternana ci prova in contropiede: palla che giunge a Montalto, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa del Cittadella. Spinge anche il Cittadella che prova a guadagnare metri, ma il cross di Benedetti è debole, facile la presa per Sala. Calcio di rigore per gli ospiti al 13esimo: Statella trattiene per la maglietta Iori che si lascia cadere. Per Baroni nessun dubbio: è rigore. Dagli 11 metri si presenta Iori che non sbaglia. Conclusione centrale, nulla da fare per Sala. Nona rete per il centrocampista, è record personale. Arriva immediata la reazione della Ternana: colpo di testa di Tremolada su azione di calcio d'angolo, Alfonso respinge corto, Montalto in tuffa evita Varnier e mette in rete. Il vantaggio del Cittadella dura appena 3 minuti. Per Montalto si tratta della rete numero diciassette in campionato. La Ternana si aggrappa ai gol del suo bomber. Splendida palla di Tremolada per il numero 32 che sul secondo palo mette sull'esterno della rete. Male, in questo, Pelagatti. I rosso-verdi spingono e trovano il gol del raddoppio della Ternana: destro preciso di Signori dai 25 metri a fulminare Alfonso, non perfetto nella circostanza. Ammonito poco dopo Scaglia. Cartellino giallo per il difensore del Cittadella. Attacca la Ternana che continua a spingere senza sosta: il cross di Montalto, però, non è preciso, il pallone finisce sul fondo. Ammonito Signori. Al 37esimo un altro episodio che potrebbe cambiare fortemente il match. Seconda ammonizione per Scaglia. Cartellino rosso e Cittadella in dieci uomini. Sostituzione per gli ospiti prima dell'intervallo: entra Pezzi, esce Chiaretti, visibilmente poco contento del cambio.

SINTESI SECONDO TEMPO

Sostituzione per il Cittadella: entra Arrighini, esce Vido. In avvio di ripresa cartellino giallo per Signorini che stende il neo-entrato Arrighini. Al 47esimo ci prova Benedetti. Prima occasione per il Cittadella, conclusione potente a giro del difensore, vola Sala a deviare in calcio d'angolo. Ancora Cittadella all'attacco, ma il destro di Schenetti su azione di calcio d'angolo viene respinto dalla schiena di Gasparetto. Cartellino giallo per il difensore della Ternana, Gasparetto, che stende Arrighini, entrato subito forte. Al 51esimo la Ternana trova un penalty. Espulso Benedetti che mura il tiro di Montalto dopo l'uscita disperata di Sala su Statella. Cittadella in nove uomini. Dal dischetto Tremolada non sbaglia. Piattone sinistro del numero 16, palla all'angolino, nulla da fare per Sala. Sostituzione per la Ternana: entra Varone, esce Signori. De Canio non cambia l'assetto tattico: sempre 4-3-1-2 per gli umbri. Al 61esimo i padroni di casa la chiudono. Ci pensa Tremolada. Sinistro velenoso da calcio d'angolo del centrocampista, sbaglia tutto Alfonso, palla in rete. Sostituzione per il Cittadella: entra Lora, esce Kouamé. La difesa del Cittadella è in bambola, Varnier fa quello che può, Tremolada, con un sinistro morbidissimo, batte ancora Alfonso: 5-1. Punto esclamativo sul trionfo della Ternana. Dopo il quinto gol della Ternana, il ritmo della gara è sensibilmente calato. Ormai è più una partitella d'allenamento. De Canio richiama in panchina Montalto. Al suo posto entra Piovaccari. Altro cambio: entra Rigione, esce Favalli. Carretta intanto cerca la rete. Sinistro da fuori area, palla che finisce direttamente sul fondo. Ancora il numero 17 all'attacco, ma il suo tiro vede la risposta con il piede del portiere della Ternana, palla in angolo. Qualche istante dopo la mezza punta supera Iori e poi cade a terra in area, l'arbitro non abbocca e non concede il rigore. Ancora un tiro di Carretta, sempre alla ricerca del gol: destro potente, Alfonso c'è e respinge.

