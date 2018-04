Virtus Francavilla Trapani/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Francavilla Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siciliani alla rincorsa del sogno Serie B

08 aprile 2018 Stefano Belli

Trasferta pugliese per il Trapani (foto LaPresse)

Virtus Francavilla-Trapani, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, domenica 8 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Il Trapani può sognare dopo l'ultima vittoria ottenuta in casa contro il Matera. Impegno ostico deciso a favore dei granata da una rete di Felice Evacuo, col Trapani ora a due punti di distanza dalla vetta (a braccetto col Catania) ma con una partita in meno disputata rispetto alla capolista Lecce.

Quando i salentini riposeranno, la squadra di Calori potrebbe prendere la vetta, col sogno di un immediato ritorno in Serie B, dopo l'amara retrocessione della scorsa stagione, che sta prendendo forma proprio quando le speranze sembravano ormai perdute. Servirà quella continuità che il Trapani ha avuto ottenendo otto vittorie e due pareggi nelle ultime dieci sfide di campionato. Dall'altra parte la Virtus Francavilla dopo quattro pareggi consecutivi è tornata a vincere in casa dell'Akragas già retrocesso, allontanandosi di fatto di dieci punti dalla zona play out e sperando di potersi ancora inserire in quota play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA TRAPANI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, dove il Francavilla disputa quest'anno le partite interne. I padroni di casa pugliesi schiereranno una difesa a tre con Prestia, Maccarone e Agostinone titolari davanti all'estremo difensore Albertazzi. A centrocampo giocheranno Monaco, Sicurella e Biason per vie centrali, con Triarico esterno laterale di destra e Albertini esterno laterale di sinistra, la coppia d'attacco schierata dal primo minuto sarà quella composta da Partipilo ed Anastasi, quest'ultimo match winner nella trasferta sul campo dell'Akragas. Risponderà il Trapani con Pacini in porta e Visconti, Pagliarulo e Fazio titolari nella difesa a tre. Marras avrà il compito di coprire la fascia destra e Rizzo sarà invece l'esterno laterale mancino, con Palumbo, Corapi e Scarsella centrali sulla mediana. In attacco, al fianco di Evacuo (che ha deciso con un suo gol l'ultima sfida interna dei granata contro il Matera) ci sarà Polidori.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti moduli speculari dai due allenatori, 3-5-2 sia per la Virtus Francavilla allenata da Gaetano D'Agostino, sia per il Trapani guidato in panchina da Alessandro Calori. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Provinciale di Erice ha visto il Trapani imporsi con un rotondo tre a uno, gol tutti nel secondo tempo con Girasole, Reginaldo e Palumbo a segno per i padroni di casa ed i pugliesi capaci di accorciare con un gol di Viola. Si tratta dell'unico precedente di campionato disputato tra i professionisti fra le due formazioni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei pugliesi proposta ad una quota di 4.33 da Bet365, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.30 da Eurobet e il successo in trasferta della formazione siciliana quotato 1.95 da William Hill. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.35 e 1.53 l'over 2.5 e l'under 2.5.

