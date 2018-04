Avellino Perugia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Perugia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli umbri arrivano lanciati, irpini freschi di cambio d'allenatore

09 aprile 2018 Fabio Belli

Perugia, importante trasferta ad Avellino (foto LaPresse)

Avellino-Perugia, diretta dal signor Piccinini di Forlì, lunedì 9 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Perugia sempre più lanciato in campionato, dopo la sofferta ma importantissima vittoria ottenuta sul campo della Pro Vercelli nel recupero. La doppietta nel finale di partita di Di Carmine ha portato gli umbri al quarto posto, in piena zona play off e a cinque punti di distanza dal Frosinone secondo e dalla possibilità di guadagnarsi la Serie A diretta. Il ko interno contro il Bari è costato invece l'esonero a Walter Novellino, sostituito sulla panchina degli irpini da Davide Foscarini.

L'Avellino per salvarsi, se il campionato di Serie B finisse oggi, dovrebbe giocarsi il play out contro il Cesena, ma è il trend generale a preoccupare i tifosi irpini. Nelle ultime sei partite disputate in campionato, l'Avellino ha ottenuto solamente tre pareggi, al contrario di un Perugia in piena serie positiva, con sette vittorie e due pareggi ottenuti nelle ultime nove sfide nel campionato cadetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Match trasmesso in diretta tv esclusiva sui canali numero 201, 206 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), con tutti gli abbonati Sky che potranno seguire anche la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PERUGIA

Queste le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli. I padroni di casa irpini schiereranno Lezzerini tra i pali, Pecorini sull'out difensivo di destra e Marchizza sull'out difensivo di sinistra, mentre il croato Kresic e il belga Ngawa saranno i due centrali di difesa. A centrocampo, Moretti e D'Angelo giocheranno al centro della mediana, con l'albanese Vajushi esterno laterale di destra e l'ecuadoregno Cebezas Segura che sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio al tandem composto da Ardemagni e dallo spagnolo Asencio. Risponderà il Perugia con Leali in porta, Volta, l'argentino Dellafiore e Magnani titolari nella difesa a tre, mentre i centrali di centrocampo saranno lo svedese Gustafsson, Colombatto e Bandinelli. Mustacchio sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Germoni la fascia sinistra, mentre Cerri e Di Carmine faranno coppia sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

4-4-2 per l'Avellino in cui esordirà il nuovo allenatore Davide Foscarini, mentre giocherà con un 3-5-2 il Perugia di Breda. Il match d'andata allo stadio Renato Curi è terminato uno a uno, col Perugia che ha pareggiato con un rigore di Cerri dopo l'iniziale vantaggio dell'Avellino di Ardemagni. Umbri vincenti cinque a zero nell'ultimo precedente disputato allo stadio Partenio, cinque a zero il 4 marzo 2017 grazie alle reti di Di Carmine (tripletta), Terrani e un autogol di Laverone. L'Avellino non batte il Perugia da quasi dodici anni, dal tre a uno del primo ottobre 2006, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Lega Pro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa degli irpini proposta ad una quota di 3.10 da Unibet, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.10 da Bet365 e il successo in trasferta della formazione umbra quotato 2.50 da William Hill. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Starvegas quota rispettivamente 2.08 e 1.70 l'over 2.5 e l'under 2.5.

