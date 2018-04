Catania Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etnei vicini al sogno del salto diretto in Serie B

09 aprile 2018

Catania, posticipo del lunedì contro la Juve Stabia (foto LaPresse)

Catania-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato lunedì 9 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Catania ormai più che mai lanciato all'inseguimento del Lecce in testa alla classifica del girone C di Serie C. Per gli etnei importantissime le ultime due vittorie a valanga, sei a zero in casa contro la Paganese e quattro a zero sul campo del Catanzaro, che hanno messo in evidenza la forza del gruppo al cospetto dei salentini che ora, con una partita in più disputata, potrebbero già essere virtualmente sorpassati dai rossoazzurri.

Dall'altra parte la Juve Stabia dopo un periodo in grande ascesa è scivolata in casa contro il Cosenza: interrotta per le Vespe una serie positiva fatta di quattro vittorie e un pareggio, con il sorpasso mancato sul Matera quarto, ancora avanti di un punto (seppur con una partita disputata in più): in questo scontro potrebbe vincere chi dimostrerà di avere più fame.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti, sul canale numero 57 del digitale terrestre, ovvero Raisport (numero 557) in HD, con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sul sito raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA JUVE STABIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Massimino di Catania. I padroni di casa etnei schiereranno Pisseri a difesa della porta, Blondett in posizione di terzino destro e Marchese in posizione di terzino sinistro, mentre Aya e il croato Bogdan dovranno giocare come difensori centrali. A centrocampo spazio per Lodi, Biagianti e Mazzarani, titolari nel terzetto alle spalle del tridente offensivo composto dal gambiano Manneh, dallo sloveno Barisic e da Curiale schierato in posizione di centravanti. Risponderà la Juve Stabia con Branduani portiere e Nava schierato sull'out difensivo di destra e Crialese sull'out difensivo di sinistra. Allievi e Marzorati (inultile il suo gol per le Vespe per fare risultato nell'ultimo match interno contro il Cosenza) saranno i centrali della retroguardia, il brasiliano Leonardi, Mastalli e Viola i titolari nel terzetto di centrocampo. In attacco spazio nel tridente offensivo a Simeri, Canotto e all'altro brasiliano Strefezza.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà opposti, come moduli prescelti dai due allenatori, il 4-3-3 sia per il Catania allenato da Cristiano Lucarelli, sia per la Juve Stabia guidata in panchina dal duo Fabio Caserta-Ciro Ferrara. Il match d'andata di questo campionato disputato in casa dei campani allo stadio Menti di Castellammare di Stabia è terminato con una vittoria etnea di misura, uno a zero con una rete siglata da Mazzarani al quarto minuto di recupero del secondo tempo. Ultimo precedente a Catania datato 27 agosto 2016, tre a uno per i rossoazzurri il risultato finale con le reti di Calil, Paolucci e Di Cecco dopo l'iniziale vantaggio delle Vespe firmato da Lisi. Nella sua storia la Juve Stabia non ha mai vinto a Catania, pareggiando due volte e perdendo tre nei cinque precedenti disputati tra Serie B e Serie C dal 1948/49 ad oggi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa degli etnei proposta ad una quota di 1.70 da Eurobet l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.75 da William Hill e il successo in trasferta della formazione campana quotato 4.75 da Bet365. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 1.80 e 1.85 l'over 2.5 e l'under 2.5.

