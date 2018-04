Massimo Mauro contro Var e Rizzoli, "mi fa ca**re"/ Video, gaffe per l'ex Juventus con il designatore

Massimo Mauro contro il Var (LaPresse)

Massimo Mauro, “la Var mi fa ca**re”: il fuori onda di Sky Calcio Club sta facendo il giro del web. L’ex centrocampista della Juventus e del Napoli ieri sera, domenica 8 aprile 2018, è stato ospite di Fabio Caressa a Sky Calcio Club. Ospite della puntata Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri italiani, e il tema centrale è stato ovviamente il Var, il supporto tecnologico. Non sono mancate le polemiche, in particolare su alcuni episodi limite, ad esempio il rigore assegnato alla Juventus contro il Benevento per il contatto tra Gonzalo Higuain e Nicolas Viola, ma Massimo Mauro si è preso la scena sui social network. “Non aiuta gli arbitri a crescere”, queste le parole dell’ex calciatore in diretta sul Var, dicendosi dunque contrario sull’utilizzo della moviola in campo. Ma poco dopo, prima del lancio della pubblicità, ecco la clamorosa gaffe…

MASSIMO MAURO CONTRO LA VAR, IL VIDEO

“Il Var mi fa cagare, ma non posso dirlo in diretta”, queste le parole di Massimo Mauro in fuori onda rivolgendosi al designatore Nicola Rizzoli. Fabio Caressa, padrone di casa al Sky Calcio Club, lo ha però informato: “Ma siamo in diretta”, sorridendo. Una gaffe sorprendente per un habituè del salotto dell’emittente satellitare, con il video dell’accaduto che sta facendo il giro del web. Nicola Rizzoli, ex arbitro, ieri ha elencato gli ottimi risultati raggiunti con l’utilizzo del Var, Video Assistant Referee, uno strumento che permette a chi dirige una partita di sbagliare di meno e di poter rivedere con più attenzione un episodio chiave della partita. “Il Var è uno strumento di aiuto per gli arbitri, non un nemico. Nel dubbio sempre meglio andare a vedere, il tempo poi si recupera. In Portogallo danno anche 9 minuti di recupero, non c’è da scandalizzarsi”, la replica di Nicola Rizzoli dopo il commento di Massimo Mauro.

