Probabili formazioni/ Manchester City Liverpool: diretta tv, orario, le notizie live. Guardiola e la difesa

09 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Manchester City Liverpool, Champions League (Foto LaPresse)

In Manchester City Liverpool, come abbiamo già detto presentando le probabili formazioni, Pep Guardiola deve valutare quale modulo utilizzare per ribaltare lo 0-3 dell’andata e volare in semifinale di Champions League. Il tecnico del Manchester City non ha giocato troppo spesso con la difesa a tre, che aveva utilizzato invece a ripetizione nel triennio con il Bayern Monaco; lo aveva fatto nelle prime due giornate di Premier League (una vittoria e un pareggio) con John Stones, Vincent Kompany e Nicolas Otamendi schierati davanti a Ederson. Mercoledì scorso Guardiola ha deciso di riprovarci, forse per dare maggiore trazione alla sua squadra: ha sfruttato dunque Aymeric Laporte, arrivato a gennaio, e lo ha schierato al fianco di Kompany e Otamendi ma le cose non sono andate come previsto. I tre gol subiti hanno lasciato intendere che forse per domani sera il tecnico catalano tornerà al 4-3-3; lo ha fatto anche nel derby di campionato e ha subito ancora tre reti. Chiaramente c’è anche un problema di stanchezza per una squadra che ha tirato per tutto l’anno e adesso è arrivata al momento decisivo in debito di ossigeno: soltanto tre volte in questa stagione il Manchester City ha incassato almeno tre reti e due di queste circostanze sono riconducibili al Liverpool. (agg. di Claudio Franceschini)

LA TEGOLA EMRE CAN

Stagione praticamente finita per Emre Can: il centrocampista tedesco non giocherà Manchester City Liverpool, come abbiamo già visto nelle probabili formazioni, e adesso per lui sono a rischio anche i Mondiali. Da un paio di settimane Emre Can non gioca: la sua ultima partita è quella del 17 marzo contro il Watford, in cui è stato costretto a uscire dopo appena 27 minuti per un problema alla schiena. Sembrava essere una cosa da poco, e invece da Anfield è partito l’allarme: il giocatore sta tutt’altro che bene, il Daily Mirror ha detto addirittura che non rientrerà prima che la stagione sia conclusa e a questo punto il problema passerà anche a Joachim Loew, che con tutta probabilità avrebbe intenzione di convocare Emre Can per i Mondiali in Russia. Da valutare anche quello che sarà il futuro del tedesco: promesso alla Juventus (almeno questa sembra essere la realtà dei fatti), è possibile che questo problema faccia rivedere i piani bianconeri se sarà considerato più grave del previsto. Curiosamente, un altro futuro bianconero (questo già ufficializzato) come Mattia Caldara è alle prese con problemi alla schiena: non gioca dal 28 febbraio - proprio contro i bianconeri, in Coppa Italia - ma nel 2018 ha disputato solo 7 delle 17 partite disponibili. (agg. di Claudio Franceschini)

INFO E ORARIO

Manchester City Liverpool, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di martedì 10 aprile. All’Etihad impresa davvero semi-disperata per la squadra di Pep Guardiola: deve ribaltare lo 0-3 subito la scorsa settimana, e dunque per volare in semifinale (sarebbe la seconda volta negli ultimi tre anni) ha bisogno di un 4-0 o in generale di una vittoria con almeno quattro gol di scarto. Dopo aver perso la possibilità di festeggiare la Premier League con sei giornate di anticipo (sarebbe stato un record) perdendo il derby contro lo United, il City adesso fronteggia da vicino un’altra eliminazione illustre, avendo già fallito l’obiettivo FA Cup; per contro il Liverpool vola sulle ali dell’entusiasmo, deve ancora completare l’opera ma intanto la partita di andata ha detto in maniera piuttosto chiara che questa squadra può rappresentare una minaccia per tutti. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro compagini sul terreno di gioco dell’Etihad, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Manchester City Liverpool.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Manchester City Liverpool è un abbonamento in diretta tv riservato ai soli possessori dell’abbonamento al digitale terrestre a pagamento: i canali per questa sfida sono Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, e ovviamente ci sarà come sempre la possibilità di assistere alla diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

GLI 11 DI GUARDIOLA

Pep Guardiola ha fato turnover nel derby perso in casa, e adesso dovrebbe mandare in campo la sua formazione migliore: a Liverpool aveva giocato con la difesa a tre ma le cose non avevano funzionato, dunque è probabile che venga ripristinato il 4-3-3 nel quale a rimanere fuori sarà Laporte, con Kompany e Otamendi centrali e Walker che torna titolare a destra, dirottando Danilo dall’altra parte del campo. In porta ovviamente Ederson, mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare De Bruyne in luogo di Gungodan, andando invece a confermare sia David Silva come mezzala di qualità e inserimento che Fernandinho in cabina di regia. In questo modo il sacrificato sarebbe Gundogan; davanti si rivedrà Aguero dal primo minuto, il Kun è favorito su Gabriel Jesus che rappresenta comunque un’ottima alternativa dalla panchina. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Sterling, che ha giocato come prima punta sabato, e Leroy Sané che sembra particolarmente in forma e al quale Guardiola rinuncia davvero raramente, vista la capacità di saltare l’uomo e creare costanti pericoli partendo dalla corsia sinistra.

I DUBBI DI KLOPP

Il Liverpool non potrà schierare lo squalificato Henderson e deve fare a meno di Emre Can, la cui stagione è terminata in anticipo. Mancherà anche Lallana: problemi a centrocampo per Jurgen Klopp, che sicuramente si affiderà a Wijnaldum e Oxlade-Chamberlain e potrebbe proporre anche Milner, andando così a giocare senza un playmaker di ruolo (di fatto sarebbe l’olandese ad agire in mezzo). Il resto della squadra non dovrebbe cambiare troppo rispetto alla trionfale andata: di sicuro non verrà modificato l’attacco, con Firmino a fare da riferimento centrale tra Salah, ormai ad un passo dai 40 gol stagionali, e Sadio Mané. La difesa dovrebbe essere quella dei giorni migliori: dunque Karius tra i pali, al centro Van Dijk (arrivato a gennaio e già leader del reparto) insieme al croato Lovren con Alberto Moreno che si prende la corsia sinistra, lasciando la destra ad Alexander-Arnold che nel derby contro l’Everton (terminato 0-0) è partito dalla panchina ma questa volta dovrebbe avere la meglio su Clyne, come del resto era accaduto anche una settimana fa nella sfida di andata in Champions League.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 4 Kompany, 30 Otamendi, 3 Danilo; 21 David Silva, 25 Fernandinho, 17 De Bruyne; 7 Sterling, 10 Aguero, 19 L. Sané

A disposizione: 1 Claudio Bravo, 14 Laporte, 35 Zinchenko, 18 Delph, 42 Yaya Touré, 20 Bernardo Silva, 33 Gabriel Jesus

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: -

Indisponibili: B. Mendy

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 18 A. Moreno; 7 Milner, 5 Wijnaldum, 21 Oxlade-Chamberlain; 11 Salah, 9 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 2 Clyne, 63 Masterson, 17 Klavan, 48 C. Jones, 28 Ings, 29 Solanke

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: Henderson

Indisponibili: Matip, Emre Can, Lallana

