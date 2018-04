Probabili formazioni/ Roma Barcellona: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League ritorno quarti)

09 aprile 2018 Claudio Franceschini

Roma Barcellona si gioca alle ore 20:45 di martedì 10 aprile, ed è valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2017-2018: allo stadio Olimpico i giallorossi proveranno a ribaltare la sconfitta maturata al Camp Nou, un 1-4 che non rispecchia del tutto quanto si è visto in campo perchè la squadra di Eusebio Di Francesco ha saputo tenere testa agli avversari, ha reclamato due rigori che potevano starci ed è stata punita oltre misura dagli episodi. Il problema è che per volare in semifinale servirà almeno un 3-0; difficile, ma certamente Di Francesco ci proverà fino in fondo. Andiamo subito a vedere in che modo il tecnico dei capitolini ha intenzione di schierare la sua squadra sul terreno di gioco e in che modo Ernesto Valverde risponderà nel tentativo di blindare la qualificazione, alla vigilia della sfida dello stadio Olimpico analizziamo dunque in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Roma Barcellona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Barcellona sarà un appuntamento in diretta tv in chiaro per tutti: potrete infatti seguire questa partita su Canale 5, e ovviamente gli abbonati al digitale terrestre a pagamento avranno a disposizione i canali Premium Sport e Premium Sport HD, con la possibilità di assistere alla sfida di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BARCELLONA

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

La sconfitta interna contro la Fiorentina non è certo il modo migliore per presentarsi alla partita contro il Barcellona, ma la Roma è pronta; purtroppo non avrà ancora a disposizione Cengiz Under, che potrebbe eventualmente recuperare per il derby ma sarà costretto a saltare la Champions League. Il suo posto è allora conteso da Gerson e El Shaarawy, anche se alla fine potrebbe avere la meglio la soluzione vista all’andata con Florenzi nel tridente offensivo e Bruno Peres che giocherebbe da terzino destro la terza partita consecutiva. Da valutare quello che deciderà Di Francesco, che sicuramente si affida a Perotti e Dzeko, il cui gol all’andata ha tenuto aperte le speranze di qualificazione. A centrocampo ha recuperato Nainggolan che ha giocato anche sabato, il belga fluttuerà nella posizione di trequartista oppure di mezzala a seconda del modulo che il suo allenatore sceglierà di utilizzare. Ci saranno De Rossi e Strootman a completare la zona mediana, con Lorenzo Pellegrini che come sempre rappresenterà la prima delle alternative; in difesa, al netto del ballottaggio tra Florenzi e Bruno Peres, è già tutto deciso con Fazio e Manolas che formano la coppia centrale a protezione di Alisson e Kolarov che come in ogni occasione si sistema sulla corsia sinistra.

GLI 11 DI VALVERDE

Reduce dal 3-1 al Leganés con cui ha avvicinato il titolo della Liga, il Barcellona potrebbe proporre la stessa formazione vista mercoledì scorso ma l’inserimento o meno di Sergi Roberto a centrocampo potrebbe determinare almeno tre scelte diverse. Con il canterano da mezzala potrebbe davvero essere tutto confermato, dunque Iniesta largo nel tridente e Nélson Semedo da terzino; la differenza potrebbe stare nello schieramento di Sergi Roberto nel pacchetto arretrato, il che significherebbe far scalare Iniesta nella sua posizione naturale e lanciare Ousmane Dembélé - favorito su Paulinho - nell’assetto offensivo insieme a Luis Suarez e Messi, che sabato sera ha segnato una tripletta raggiungendo quota 29 gol in campionato. Il resto della squadra per Valverde dovrebbe essere lo stesso: Piqué e Umtiti davanti a ter Stegen con Jordi Alba (partito dalla panchina contro il Leganés) che sarà il terzino sinistro, Sergio Busquets come sempre si prenderà cura del centrocampo rappresentandone il perno e Rakitic sarà la mezzala che sul centrodestra proverà ad aumentare la qualità del possesso palla e la pericolosità negli inserimenti senza palla, caratteristica che non gli è mai mancata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BARCELLONA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 30 Gerson, 23 Defrel, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Cengiz Under

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 2 Nélson Semedo, 25 Vermaelen, 19 Digne, 6 Denis Suarez, 15 Paulinho, 21 André Gomes

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: -

Indisponibili: -

