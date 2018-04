Serie A, prossimo turno: programma 32esima giornata/ Milan-Napoli e derby di Roma: lotta Scudetto e Champions

Serie A, prossimo turno: programma 32esima giornata. Da Milan-Napoli al derby di Roma: lotta Scudetto e Champions nel weekend. La capolista Juventus invece ospita la Sampdoria

09 aprile 2018 Silvana Palazzo

Archiviata la 31esima giornata di Serie A, è tempo già di pensare al prossimo turno di campionato, anche perché è caratterizzato da incroci importanti per quanto riguarda l’alta classifica. Mentre Juventus e Roma preparano il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League rispettivamente contro Real Madrid e Barcellona, lanciamoci in un’analisi della 32esima giornata del campionato italiano. Potrebbe essere quella in cui si deciderà la corsa Scudetto e quella per i posti validi per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Avremo infatti due big match nel giro di poche ore: passeremo cioè da Milan-Napoli al derby della Capitale tra Roma e Lazio. La Juventus, in vetta alla classifica con quattro punti di vantaggio, ospiterà nel tardo pomeriggio di domenica la Sampdoria, mentre l’Inter dovrà consolidare la sua posizione in classifica, che le garantirebbe l’accesso in Champions League, affrontando un avversario ostico, l’Atalanta.

Il programma del prossimo turno di Serie A si giocherà tra sabato 14 e domenica 15 aprile. Dovrete mettervi comodi nel weekend, perché ci sarà uno “spezzatino”. La 32esima giornata del campionato italiano si apre sabato 14 aprile, alle 15, con Cagliari-Udinese. Alle 18 sono in programma due partite in contemporanea: Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Occhi puntati sui calabresi, che a Marassi si giocheranno le ultime speranze di salvezza. Come anticipo serale c’è Atalanta-Inter, con la squadra di Spalletti che proverà ad approfittare dell’incrocio tra le due romane per mettere al sicuro il suo piazzamento in Champions League. Nel menù domenicale c’è il lunch match tra Fiorentina e Spal, con i viola a caccia della storica settimana vittoria consecutiva in campionato. Nel pomeriggio invece sono in programma tre partite: Sassuolo-Benevento, Bologna-Verona e Milan-Napoli, che potrebbe essere decisiva per la lotta Scudetto. La squadra di Sarri dovrà vincere per mettere pressione alla Juventus, che scenderà in campo alle 18 all’Allianz Stadium contro la Sampdoria A chiudere il prossimo turno di Serie A il derby capitolino. Lazio e Roma si giocheranno il quarto posto in classifica.

Di seguito il programma completo della 32esima giornata di campionato.

Sabato 14 aprile, ore 15:00 - Cagliari - Udinese

Sabato 14 aprile, ore 18:00 - Chievo - Torino

Sabato 14 aprile, ore 18:00 - Genoa - Crotone

Sabato 14 aprile, ore 20:45 - Atalanta - Inter

Domenica 15 aprile, ore 12:30 - Fiorentina - SPAL

Domenica 15 aprile, ore 15:00 - Sassuolo - Benevento

Domenica 15 aprile, ore 15:00 - Bologna - Verona

Domenica 15 aprile, ore 15:00 - Milan - Napoli

Domenica 15 aprile, ore 18:00 - Juventus - Sampdoria

Domenica 15 aprile, ore 20:45 - Lazio - Roma

